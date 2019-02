Ana Carrasco: "Me veo compitiendo con Márquez, Lorenzo o Rossi"

Montecarlo, 18 feb (EFE).- La piloto española Ana Carrasco, la primera mujer en lograr un campeonato del mundo en motociclismo (Mundial de Supersport 300), tiene entre ceja y ceja formar parte, en un futuro próximo, de la competición de MotoGP, al lado de alguno de los protagonistas actuales en los circuitos.

"Siempre me he fijado en los mejores pilotos. Valentino Rossi es uno de los mejores de la historia. Casey Stoner también uno de mis preferidos y ahora Márquez y Lorenzo, todos los que está en lo más alto. No me fijo en uno en concreto porque el piloto perfecto no existe pero siempre intento fijarme en lo mejor de cada uno para intentar aprender", dijo Ana Carrasco en un reducido encuentro con periodistas españoles en Montecarlo, entre ellos la Agencia EFE.

"Me veo con alguno de ellos perfectamente. Con otros no voy a llegar a tiempo. Soy joven y me quedan años por delante y mi objetivo es llegar ahí algún día", indicó la piloto murciana.

Ana Carrasco está en Montecarlo como una de las protagonistas de la vigésima edición de los Premios Laureus. Esta entre las nominadas al mejor deportista revelación.

"No me esperaba estar entre las nominadas solo estar aquí es un éxito. Está claro que me gustaría ganar pero ahora lo que quiero es disfrutar de la gala y de los deportistas que están aquí. Me hizo mucha ilusión cuando salí nominada y ahora hay que esperar a ver qué pasa", añadió la española.

"Lo principal que me ha hecho estar aquí es que soy una mujer. la primera que ha conseguido un Mundial; nunca antes había sucedido y eso ha sido uno de los factores seguro", indicó.

Ana Carrasco aspira al Laureus a la revelación de la temporada junto a la tenista japonesa Naomi Osaka, número uno del mundo, el ciclista británico Geraint Thomas, la esquiadora italiana Sofia Goggia y dos atletas, el noruego Jakob Ingebrigtsen y la jamaicana Briana Williams.

"Cualquiera puede ganar. Son deportistas que tienen más recorrido que yo y mayor palmarés. De los seis todos tenemos posibilidades y el que lo gane será el que más lo merezca", apuntó.

"Todos tenemos algo. Todos tenemos la posibilidad de ganar. No sé si alguien más que otro. No sé la trayectoria de cada uno y no sé decirte si uno lo merece más que otro", destacó Ana Carrasco.

La piloto española que ha recibido numerosos premios este año, considera el Laureus como el más importante a los que aspira fuera de los circuitos.

"Esto es la recompensa al trabajo del año pasado. Este es uno de los premios que más ilusión me hace. Es como el Nobel del deporte y es el más importante de los premios que me han dado hasta ahora", indicó Ana Carrasco.

La primera mujer en ganar un mundial de motociclismo indicó que ha quedado demostrado que puede competir al mismo nivel que un hombre.

"El motociclismo siempre era un deporte básicamente masculino hasta ahora aunque eso ha cambiado en los últimos años y el hecho de que haya ganado yo ahora suponer un antes y un después. Hemos demostrado que una mujer puede competir al mismo nivel que un hombre y ahora será más fácil que puedan llegar más mujeres y hacer un buen papel", dijo la española que ve que hay más posibilidades de aumentar el número de mujeres en el circuito a partir de ahora.

"Es cierto que si hay un referente, el creer que puedes llegar es más fácil. Cuando yo llegué no había mujeres y tenía que fijarme en pilotos masculinos. El que yo esté y lleguen otras con buenos resultados ayudará a que haya más niñas y que en cinco, seis o diez años haya más mujeres compitiendo y que no se pierda que haya una referencia femenina", destacó a EFE.

"No me considero una pionera. Para mí, dentro del circuito soy un piloto y fuera del circuito una mujer. Mi trabajo es el mismo que el de todos los demás. Soy un piloto que trabajo para lograr los mismos resultados igual que todos aunque lo que logro como soy mujer, puede ayudar el camino a otras", insistió Ana Carrasco.

De cara a la próxima temporada la española pretende ir poco a poco. "Pienso en el presente, en la temporada que empieza y hacerlo lo mejor. Ganar es el objetivo. en el futuro no se. Mi sueño es competir en la máxima categoría, Superbikes o MotoGP. Tengo que aprender aún mucho y mejorar. No tengo prisa y creo que hay que dar cada paso en su momento oportuno y cambiar de categoría cuando estés preparada para hacerlo bien".

El hecho de haber sido campeona del mundo no aumenta la presión en la española. "Presión no. Cada año es un mundo. El año pasado ganamos pero ahora empezamos de cero cada uno. Pueden pasar muchas cosas en una temporada y solo pienso en la primera carrera. Intentar tener un buen nivel porque ganar el campeonato será la consecuencia de haber hecho una buena temporada y no haber cometido errores"

"Siempre he empezado cada año con las aspiraciones de ganar. Empezar con el número uno Hace que tengas más atención. Hay que hacer un buen año e ir carrera a carrera para lograr a la pelea por el campeonato"., dijo Ana Carrasco horas antes de conocer si logra el Laureus.

"No estoy nerviosa por los premios. Me hace ilusión y el jurado considerará lo mejor pero estoy feliz de estar aquí", insistió. EFE