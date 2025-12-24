Ezpeleta defiende el nivel altísimo de MotoGP frente a la F1

El director deportivo de MotoGP defiende la identidad propia del Mundial de Motociclismo frente a la Fórmula 1, subrayando que son muy distintas entre sí

Las comparaciones son odiosas en cuanto a las categorías reinas del motor se refiere. Y la naturaleza de la competición nunca será la misma, ya que mientras la F1 se centra más en la ingeniería aerodinámica y la velocidad en curvas con vehículos de cuatro ruedas, las motos requieren mayor control físico y visceral por parte de su conductor.

Esto ha sido lo que ha querido explicar el director deportivo desde mediados de 2020 de la categoría de motociclismo. Carlos Ezpeleta ha querido dejar claro que la Fórmula 1 no es el espejo en el que se refleja MotoGP ya que ''son dos animales muy distintos'', tal y como ha declarado en una entrevista para Motorsport Italia.

El motociclismo y su alto nivel

Carlos es el hijo del consejero delegado de Dorna Sports -la promotora del Campeonato Mundial de Motociclismo adquirida por Liberty Media-, Carmelo Ezpeleta. Conoce de primera mano la competición y defiende que ''la realidad es que ya está a un nivel altísimo'', y que ''tanto los equipos como los pilotos tienen que estar orgulloso de lo que hemos construido''. El director deportivo de MotoGP deja claro que: ''Está claro que hay ambición por más y que queremos seguir creciendo, pero las métricas que recibimos son las de un deporte superimportante, de un deporte y una marca que ya están muy consolidados''.

Aunque también es cierto que, tal y como cuenta Ezpeleta Jr, ''hay muchísimo potencial de crecimiento de negocio. Estamos centrados en potenciar nuestras fortalezas en vez de copiar a otras disciplinas, y eso queda claro al haber logrado cautivar a 600 millones de fans en todo el mundo''.

MotoGP y Fórmula 1 no son iguales

Liberty Media es la promotora de la Fórmula 1 y desde el 3 de julio de 2025, también lo es de MotoGP. Por eso quiere dejar claro que son ''dos animales muy distintos'' aunque ''es verdad que hay partes del negocio similares, pero a diferente escala. Nuestra realidad la tenemos clara. Siempre hemos dicho que hay que manejar las expectativas, porque el caso de la F1 es único. La expansión y la penetración que ha tenido, especialmente en Estados Unidos, es algo que ningún otro deporte ha conseguido. Ni el fútbol, con miles de millones de euros, lo ha logrado a esa escala''.

''Yo, como trabajador y como parte ejecutiva de MotoGP, respondo a la visión estratégica de los accionistas de Liberty. Pero eso no quita que la ambición de crecimiento sea enorme. Simplemente, hay que acotar las vías y los timings y adecuarlos a nuestra realidad. La F1 es un caso único y excepcional en la historia del deporte; no hay que intentar emularlo. Nosotros vemos que MotoGP tiene muchísimas ventajas en determinados elementos, en otros no'', contaba Ezpeleta para que las suposiciones por el cambio de derechos se disipen. También dio una pincelada de que ''también hay mucho interés'' en nuevos circuitos debido a que ''hay mucho interés en mercados de Asia, Oriente Medio y Sudamérica, y eso nos obligará a tomar las decisiones pertinentes en Europa''.