Honda empieza con problemas el 2027

Honda ha comenzado a probar el nuevo motor de 850cc que pondrá en marcha en 2027, sin embargo, se han encontrado con problemas en las primeras tomas de contacto, debido a que en unos tests privados en Sepang apenas han podido rodar por las lluvias

El año pasado 2027 va a ser un antes y un después en el mundial de MotoGP, pues va a cambiar drásticamente la normativa de los motores. Tras una larga etapa con los propulsores de 1000cc, se pasa a unos menos potentes, de 850cc, por lo que todo lo hecho en este tiempo pasará a ser un recuerdo del pasado y las marcas deberán ponerse manos a la obra para dominar. De hecho, ya lo están, pero hay varias que incluso han llegado a poner en pista los nuevos prototipos. Una de ellas es Honda, aunque se ha encontrado varios problemas.

En su último test privado antes de aumentar al nivel de concesiones C, Honda ha estado probando la máquina de 2027 con Takaaki Nakagami en Sepang, sin embrago, apenas ha podido sacar nada en claro debido a las persistentes lluvias que han caído sobre el trazado malayo, lo que ha hecho que los pocos datos que han encontrado no fueran sólidos ni suficientes para seguir desarrollando el motor, lo que hará que tengan que esperar a las pocas oportunidades que tendrán en 2026 para seguir recopilando información.

Eso sí, lo que tiene Honda es un equipo de pruebas de alto nivel, como el japonés, más centrado en 2027 en este momento, pero sobre todo, con el fichaje estrella que hicieron en 2024, Aleix Espargaró. Tras salir de Aprilia, el Granollers firmó con los de Hamamatsu para dedicarse a lo que mejor se le da, desarrollar motos, y viendo el crecimiento que tuvieron en 2025 se puede decir que fue un acierto muy grande.

KTM, la única que le sigue el ritmo

El tener cierto margen por no jugárselo todo de cara a 2026 ha hecho que Honda vaya algo adelantado con el prototipo futuro, al igual que el hecho de destinar a Nakagami solo a él, dejando a Aleix para este curso. Sin embargo, no es la única marca que ha puesto ya en pista el nuevo motor de 850cc, pues KTM también ha comenzado a hacer pruebas. En el caso de los austriacos la apuesta es máxima y el tener a dos probadores del nivel de Pol Espargaró y Dani Pedrosa les permite centrar los desarrollos para el futuro. Por ahora, pese a que las pruebas eran privadas, Pit Beirer, el director deportivo de la marca, confesó que las sensaciones de los dos campeones del mundo habían sido más que positivas.