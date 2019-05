El nuevo asfalto y una bandera roja, claves de la primera jornada

Jerez de la Frontera (Cádiz), 3 may (EFE).- El nuevo asfalto del circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera y la bandera roja que ondeó al final de la segunda sesión de pruebas libres de MotoGP podrían ser las principales claves de la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de España, aunque no las únicas.



-- MotoGP



La bandera roja que sacó dirección de carrera en el accidente del checo Karel Abraham, cuya Ducati Desmosedici GP18 se quedó en medio de la pista rompió el ritmo de muchos pilotos de MotoGP, que en esos momentos afrontaban las últimas vueltas rápidas de la jornada y que literalmente nadie pudo rebajar ya.



Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que consiguió el mejor tiempo por la mañana, se vio superado en la sesión vespertina por la Ducati Desmosedici GP19 del italiano Danilo Petrucci en apenas 12 milésimas de segundo, dando el transalpino una nueva muestra de que la moto de este año es mucho más equilibrada que la de otras temporadas.



Los dos pilotos de Repsol Honda, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, fueron los únicos capaces de rodar al ritmo de las Ducati y, en particular Jorge Lorenzo, cumplió con las aseveraciones realizadas jornadas atrás, en las que afirmaba que a partir de Jerez se podía ver a "otro" Jorge Lorenzo.



Tampoco falló en sus afirmaciones Valentino Rossi, quien señaló que a partir de Jerez se podría ver verdaderamente cuál era el nivel de las nuevas Yamaha YZR M 1 y por los resultados de hoy, viernes, los problemas podrían no haber terminado para los ingenieros de Iwata, que vieron como Maverick Viñales acabó sexto -aunque a sólo dos décimas de segundo- y Valentino Rossi lo hizo en la decimosexta posición.



Honda y Aprilia han llegado a Jerez con sus pilotos probadores, el alemán Stefan Bradl y el inglés Bradley Smith y ambos con nuevos chasis para probar.



Las innovadoras aletas de Ducati que generaron la controversia a partir de Argentina, ya están "casi" a la orden del día, en esta primera jornada de entrenamientos se pudieron ver apéndices similares en la Yamaha de Valentino Rossi, además de en las Aprilia de Aleix Espargaró y Andrea Iannone.



-- Moto2



Las fuertes rachas de viento entorpecieron la evolución de los pilotos de Moto2 y apenas cuatro consiguieron rebajar sus registros matinales, entre ellos el alemán Marcel Schrotter (Kalex), quien acabó siendo el más rápido de esa sesión.



El español Jorge Navarro (Speed Up), que fue el más rápido de la jornada por apenas 19 milésimas de segundo de ventaja sobre el surafricano Brad Binder (KTM), sucumbió a esas rachas de viento y acabó por los suelos en la curva once, aunque no se produjo ningún daño de consideración.



Hasta cuatro españoles acabaron entre los siete primeros, con mención especial a Augusto Fernández (Kalex), quien reapareció tras su grave lesión de cúbito y radio en el brazo izquierdo que se produjo en Argentina y fue séptimo, justo por detrás de Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y con Jorge Martín (KTM), tercero.



-- Moto3



El trabajo en equipo fue una de las mejores bazas, en esta ocasión para el italiano Niccolo Antonelli y el japonés Tatsuki Suzuki, del equipo Sic58 que dirige Paolo Simonecelli, pues coparon las dos primeras posiciones por delante de un Raúl Fernández (KTM), que en su primer año sorprende por su rendimiento al llegar al Viejo Continente.



Los co-líderes del mundial, Arón Canet y Jaume Masiá, sobre sendas KTM, tuvieron suerte dispar, el primero acabó quinto y el segundo undécimo, pero ambos a menos de tres y cinco décimas de segundo del piloto transalpino.



Juan Antonio Lladós