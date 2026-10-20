Dos pilotos españoles aterrizan en MotoGP en Australia

Lekuona volverá a suplir a Aldeguer, que se pierde este gran premio; mientras que Augusto Fernández ocupará el resto de temporada el puesto de Toprak Razgatlioglu en Yamaha

El Gran Premio de Indonesia de MotoGP dejó damnificados que afectarán directamente al GP de Australia, que se disputa a partir de este viernes, con dos bajas llamativas. Por un lado, Fermín Aldeguer no podrá estar en Phillip Island, lo que permitirá el regreso de Iker Lecuona; y, por otro, el turco Toprak Razgatlioglu no sólo se perderá este fin de semana, sino que se despide hasta 2027.

La ausencia más llamativa es del piloto de Gresini. Fermín Aldeguer se cayó en Mandalika y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de una fractura en el primer metacarpiano de la mano derecha. Aunque no se sabe cuanto tiempo estará de baja, sí se conoce que no podrá correr este fin de semana.

Su idea es volver una semana después en el GP de Malasia (30 de octubre al 1 de noviembre), pero antes, en Phillip Island le sustituirá que Iker Lecuona, subcampeón del Mundial de Superbike (WSBK), que ha finalizado ya este pasado fin de semana en Jerez su temporada en esa categoría. Este año ya había reemplazado a Aldeguer en otras carreras.

Adiós a la temporada Toprak Razgatlioglu

Más importante es la lesión del turco Toprak Razgatlioglu, que se perderá el resto de la temporada del campeonato del mundo de MotoGP. El de Yamaha YZR M 1 V4 sufre una lesión por la que será intervenido quirúrgicamente el próximo 26 de octubre. Su sustituto en las cinco últimas carreras de la temporada será otro español, el piloto de pruebas de Yamaha Augusto Fernández, quien lo reemplace en las próximas carreras.

"Estoy muy decepcionado por perderme el Gran Premio de Australia. Phillip Island es uno de mis circuitos favoritos", publica Toprak Razgatlioglu, que no podrá 'despedirse' del mítico circuito, que no está el próximo año en el campeonato del mundo de MotoGP.

El director del equipo Pramac, el italiano Gino Borsoi mostraba su apoyo al piloto en un momento tan duro y reconocía que es "decepcionante" que esta lesión le impida continuar su adaptación a MotoGP. "La salud es lo primero y lo apoyaremos durante su recuperación", añadía. De Augusto Fernández añadió que trabajarán para "aprovechar al máximo esta oportunidad".

Confirman a David Alonso y a Johann Zarco

Entre las noticias previas al Gran Premio de Australia 2026 también se ha confirmado algo que ya se sabía desde hace tiempo y es que el hispano-colombiano David Alonso, será el compañero de equipo del francés Johann Zarco en la escudería LCR Honda.

La parrilla del próximo en la categoría reina del motociclismo estaba cerrada desde que se anunció el fichaje por Tech-3 de Senna Agius, que formará equipo con Luca Marini y que deja sin moto para la próxima temporada al catalán Maverick Viñales. De igual forma que se confirmaba este martes la llegada de Alonso, también lo hizo que Diogo Moreira será el compañero de Fabio Quartararo en el equipo oficial Honda.

Tras oficializar el fichaje de Alonso, el propio piloto suramericano asegura estar "increíblemente emocionado y con muchas ganas de dar el salto a MotoGP". "Es el lugar perfecto para comenzar mi adaptación y aprendizaje en MotoGP", reconocía el hispano-colombiano.