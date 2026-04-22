José Antonio Rueda: "En el paddock sí me miran distinto, pero si no recojo mi cuarto ya está mi madre con la chancla"

El piloto sevillano llega a Jerez deseando deleitar a la afición española. Ha dado el salto a Moto2 este año y ya sabe lo que es puntuar. No está siendo nada fácil, pero su ilusión puede con todo

Jerez vive su semana mágica de las motos. Y para mago con un manillar en la mano, un sevillano, José Antonio Rueda. El palaciego, actual campeón del mundo de Moto3, ha dado el salto este año a Moto2 y se ha mostrado muy ilusionado con su visita al Circuito de Jerez-Ángel Nieto en una entrevista patrocinada por Estrella Galicia 0,0.

El piloto ha hablado alto y claro sobre sus orígenes andaluces, su pasión por las carreras y su debut en la categoría intermedia, donde en el pasado Gran Premio de Estados Unidos ya consiguió sus primeros puntos.

"Tuve una infancia muy tranquila porque donde vivo (en Los Chapatales, un núcleo de población perteneciente al municipio de Los Palacios y Villafranca en Sevilla) somos unos 300 habitantes. Mi padre tenía una moto de velocidad y cuando la arrancaba, yo siempre me ponía detrás, me gustaba el olor a gasolina. Me gustaba mucho y también iba a las carreras con mis padres. Era un poco de todo y por eso mismo comenzó mi afición por las motos. Él no competía, su moto era de calle; una Yamaha de mil centímetros cúbicos", ha confesado el sevillano.

Es el segundo de cinco hermano y junto forman un equipo invencible junto a sus padres: "Tenerlos es mucho para mí. Siempre lo he dicho, gracias a mis padres y el esfuerzo que hicieron en mis inicios, puedo estar donde estoy. Siempre me han apoyado, siempre han estado ahí, dándome todo lo que pudiera necesitar. Me han enseñado mucho y he aprendido mucho de ellos, así que son muy importantes. Los pequeños siguen yendo al colegio, y Gustavo, el mayor, es mi fotógrafo, también me lleva las redes y la verdad es que lo está haciendo muy bien. También está muy bien poder compartir todos esos momentos con mi hermano haciendo el Mundial, disfrutando juntos. No se puede comparar con nada. Es algo que me hace muy feliz y que me ha ayudado mucho. Lo pasamos muy bien".

Y pese a que ya tiene un título muy importante en sus vitrinas, como es el de Moto3, asegura que su vida sigue siendo la misma que antes de lograrlo: "La verdad es que me lo han preguntado mucho. Sinceramente, no. Creo que sigo siendo la misma persona, nada ha cambiado mucho desde entonces en Los Chapatales. Aunque sea campeón del mundo, si no recojo mi cuarto ya está mi madre con la chancla… [risas]. En el paddock sí cambia, quizá. Al ser campeón del mundo, a lo mejor te miran de manera distinta. Puede que eso sea lo que más haya cambiado, pero, por lo demás, todo sigue igual".

Y ese “ir y venir” constante de la vida tranquila en Los Palacios a la vida frenética y exigente Mundial la disfruta con pasión: "Me gusta porque en casa me preparo con muchas ganas y energía para cada fin de semana de GP. Al estar desconectado, lo cojo con muchas ganas. Viajar no me cuesta trabajo, al revés. Siempre que vuelvo al pueblo, noto el calor y la cercanía de la gente de aquí. Esto me gusta y también me llena mucho".

Y si tuviera que destacar los momentos claves de su trayectoria, lo tiene muy claro: "El año anterior a entrar en la Red Bull MotoGP Rookies Cup y en el Junior GP, y ganar los dos campeonatos, fue un momento importante porque, si lo hacía bien, sería un punto de inflexión. Cuando Monlau Competición y Estrella Galicia 0,0 me dieron la oportunidad de competir con ellos pasando por cada categoría, fue otro de esos momentos. Diría que esos son los momentos que más me han marcado, sobre todo el último porque me dio la oportunidad de llegar adonde estoy ahora. Si no hubiera sido por ellos, no hubiera podido seguir compitiendo. Por eso siempre estaré muy agradecido por todo lo que han hecho por mí. También en el sentido económico, porque a ese nivel hay que costear el mantenimiento de las motos y todo lo demás. Son demasiadas cosas que, siendo nosotros tantos hermanos, hubiera sido muy difícil. Esa oportunidad no la tienen muchos pilotos y yo tenía que aprovecharla al máximo".

En cuanto a los objetivos que se ha marcado a corto y medio plazo, Ruedo ha sido sincero: "Moto2 es una categoría muy difícil en la que todo puede cambiar mucho y que hay que dar pasos firmes para no darlos en falso, pero hay que ir consiguiendo una buena base de cara al futuro. Si quieres ir muy rápido, también puedes ir muy rápido para atrás, así que ahora mismo estoy ‘ahí’ y el objetivo a corto plazo es ir cogiendo puntos y ser más consistente en cada carrera. A medio plazo, es estar delante, pero esto ya se verá. Acabo de dar el salto y hay que ir poco a poco".

Por último, ha confesado que está deseando que comience la música en Jerez este fin de semana: "El Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España en Jerez es la mejor carrera del año. Siempre es tan especial por su afición. Tener la ‘catedral del motociclismo’ en casa, es impresionante. Todo el mundo sueña con correr al menos una vez en Jerez. El año pasado conseguí ganar y fue súper especial para mí. Ser andaluz y ganar frente a la afición de casa…, es lo que uno siempre sueña hacer. Fue un momento inolvidable para mí que espero repetir y para eso trabajo cada día".