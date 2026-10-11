Máximo Quiles, campeón del mundo de Moto3 y heredero de Marc Márquez: "Voy a ser un gladiador para conseguirlo"

El murciano, de 18 años, se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 a lo grande ya que ha ganado en el Gran Premio de Indonesia. El piloto ya mira el futuro, esperando convertirse en uno de los mejores de la historia aunque sabe que para eso tendrá que trabajar mucho y muy duro

España tiene un nuevo campeón del mundo de motociclismo después de que Máximo Quiles, a sus 18 años, se haya convertido en campeón de Moto3. Se trata de un joven murciano que desde siempre ha sido señalado como un piloto con un talento especial y que además cuenta con la protección y el apadrinamiento de Marc Márquez, uno de los mejores de la historia. Máximo Quiles ha dado el primer paso, haciéndolo a lo grande porque ha ganado en el Gran Premio de Indonesia, pero ya piensa en el futuro.

En una primeras palabras al compañero Mela Chércoles de As, Máximo Quiles no ha podido esconder su felicidad por ser campeón del mundo de Moto3. "Suena especial, por supuesto. Estoy súper contento, súper ilusionado del título y sigo con la mentalidad de Moto3, de seguir sumando y no confiarse mucho que esto es largo todavía".

El murciano también ha dicho que su objetivo era proclamarse campeón del mundo ganando la carrera en Indonesia si podía ser. "Estaba en la mente. Quería conseguirlo sin ninguna duda, pero bueno, si no se podía, pues también estaría contento si no hubiese ganado, pero hombre, ganando es aún más especial".

Máximo Quiles ha revelado lo importante que son para él los hermanos Márquez. "Marc Márquez y Álex me han ayudado mucho y Carrión me ha ayudado muchísimo también. Así que es muy especial hacerlo al lado suyo. También hacerlo con toda mi familia aquí es súper especial".

Por último, Máximo Quiles ha manifestado que su objetivo es convertirse en uno de los mejores pilotos del mundo. "Ahora quedan muchas carreras, el año que viene será un momento especial también, un salto a categoría. Hay que seguir ahí motivados y ya está. Ojalá no haya límite, ojalá seguir sumando triunfos, campeonatos. Es para lo que he venido aquí, para hacer cosas grandes y voy a darlo todo. Voy a dar lo máximo y voy a ser un gladiador para conseguirlo".

Máximo Quiles se proclama campeón del mundo de Moto3 ganando el Gran Premio de Indonesia

Máximo Quiles (KTM) logró su primer título mundial como lo hacen los grandes campeones, ganando el Gran Premio de Indonesia de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Mandalika.

Máximo Quiles dominó la carrera desde la segunda vuelta y con un ritmo fuerte en esos primeros instantes consolidó una ventaja que le permitió adjudicarse el título mundial de Moto3 desde lo más alto del podio, en donde le acompañaron sus máximos rivales, los españoles David Almansa (KTM) y Brian Uriarte (KTM).

El murciano impuso un ritmo rapidísimo que no pudo ser igualado por ninguno de sus rivales. Máximo Quiles se impuso como pocos los hacen en la categoría más pequeña del campeonato del mundo, en solitario, demostrando así que es un piloto con un gran talento y que seguramente esté llamado a ser uno de los más grandes en un futuro. Sin embargo, le queda mucho camino por hacer ya que primero tendrá que brillar en Moto2 en donde correrá la próxima temporada.