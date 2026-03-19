MotoGP 2026 GP de Brasil | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Brasil en el circuito de Goiania
El segundo Gran Premio de la temporada de MotoGP se disputará en el Autódomo Internacional Ayrton Senna, en Brasil. Descubre los horarios y dónde ver desde las pruebas libres hasta la carrera del domingo
MotoGP vuelve a ponerse en marcha y los motores están a punto de arrancarse de nuevo en Brasil. Estamos ante la segunda cita de este 2026 y el Autódromo Internacional Ayrton Senna volverá a ser una caldera tras el caos de Tailandia. Del 20 al 22 de marzo volverá a la vida el circuito tras 22 años de ausencia en la competición, por lo que los nostálgicos disfrutarán aún más si cabe de este Gran Premio.
Pedro Acosta llega como el hombre del momento. El Tiburón de Mazarrón lidera el Mundial por primera vez -y le da a KTM su primer liderato histórico en MotoGP- tras pescar en rio revuelto en Asia, aprovechando esa sanción a Marc Márquez que le dio el triunfo el sábado. Pero ojo, que el de Cervera viene con hambre de revancha tras su cero en la carrera larga. Marc no solo busca estrenar su casillero de victorias este año, sino que tiene a tiro una cifra que batir: su triunfo número 100 en la categoría reina.
Márquez, que el año pasado arrasó en su ddebut con la Ducati oficial con 11 victorias dominicales y 14 sprints, quiere ese octavo título para igualar al mítico Agostini. Eso sí, no se lo pondrán fácil ni su hermano Álex, ni Bezzecchi ni un Bagnaia que siempre está ahí. Al ser un circuito 'nuevo', Marc parte con ventaja por su facilidad para adaptarse, pero en esta parrilla nadie regala nada.
Horario del Gran Premio de Brasil 2026 de MotoGP
Viernes 20 de marzo:
Moto3 | FP1: 13:00 horas.
Moto2 | FP1: 14:00 horas.
MotoGP | FP1: 15:05 horas.
Moto3 | Practice: 17.15 horas.
Moto2 | Practice: 18.15 horas.
MotoGP | Practice: 19:20 horas.
Sábado 21 de marzo:
Moto3 | FP2: 12:40 horas.
Moto2 | FP2: 13:25 horas.
MotoGP | FP2: 14:10 horas.
MotoGP | Q1: 14:50 horas.
MotoGP | Q2: 15:15 horas.
Moto3 | Q1: 16:45 horas.
Moto3 | Q2: 17:10 horas.
Moto2 | Q1: 17:40 horas.
Moto2 | Q2: 18:05 horas.
MotoGP | Tissot Sprint: 19:00 horas (15 vueltas).
Domingo 22 de marzo:
MotoGP | Warm Up: 14:40 horas.
Moto3 | Carrera: 16:00 horas (24 vueltas).
Moto2 | Carrera: 17:15 horas (26 vueltas).
MotoGP | Carrera: 19:00 horas (31 vueltas).
Dónde ver el Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026
El Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026 se puede ver por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones. Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio tailandés de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, en dónde daremos toda la información de lo que ocurra en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.