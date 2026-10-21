Pedro Acosta, futuro compañero de Marc Márquez: "Ni por todo el dinero del mundo iba a meterme otra vez en la misma situación"

El murciano ha afirmado que no iba a continuar en KTM ni aunque la marca austriaca le hubiera puesto todo el dinero del mundo sobre la mesa. El piloto está enfocado en ganar el Mundial de pilotos de MotoGP y ha fichado por Ducati porque cree que es el paso correcto para conseguir su objetivo

Pedro Acosta está llamado a ser el próximo referente del motociclismo español en MotoGP una vez que Marc Márquez baje el nivel y ya no esté en condiciones de luchar por ganar títulos. Es cierto que Jorge Martín está ahí, pero el murciano es visto como el relevo natural del catalán y más cuando va a correr con Ducati la próxima temporada. Pedro Acosta estaba cansado de estar en KTM en donde no ha podido luchar por ganar carreras ni tampoco, como es obvio, por el mundial de pilotos, su gran objetivo. Es por ello que en cuanto ha tenido oportunidad se ha marchado de la marca austriaca.

KTM ha intentado hacer todo lo posible para intentar retener o renovar a Pedro Acosta, pero el murciano no lo ha contemplando, asegurando que ya no era ni una cuestión de dinero, sino de ambición deportiva.

Pedro Acosta, piloto español de MotoGP.

La respuesta de Pedro Acosta a KTM

Pedro Acosta dijo hace unas semanas, durante el Gran Premio de Indonesia de MotoGP que se disputó en el circuito de Mandalika, que nunca entabló conversaciones para renovar con KTM a pesar de los intentos de la marca austriaca quien quería retenerlo ya que el murciano acababa contrato al final de esta temporada. "El problema es que yo nunca negocié con KTM. Ellos me mandaron un contrato, les dije que no. Vinieron a intentar convencerme, y les dije que por nada del mundo cambiaría de opinión, porque cuando quise irme de aquí me echaron en cara que no estaba cumpliendo mi contrato", expresó cuando fue preguntado por Motorsport.com.

Pedro Acosta, que ha fichado por Ducati y que, por tanto, será compañero de Marc Márquez en el equipo oficial de la marca italiana, tenía claro que se iba a marchar de KTM ya que el factor económico no era importante. "Entonces les dije que, de ninguna manera, ni por todo el dinero del mundo, iba a meterme otra vez en la misma situación que estuve en ese momento. Que se olvidasen".

KTM, a pesar de que Pedro Acosta no estaba receptivo, lo intentó una y otra vez, pero la respuesta del piloto de 22 años siempre fue negativa. "Me hicieron una contraoferta, pero nosotros no negociamos. Creo que esta ha sido la decisión que menos me he planteado de mi vida".

Pedro Acosta tiene el objetivo de ganar el Mundial de pilotos de MotoGP

Pedro Acosta tenía claro que lo mejor para su carrera deportiva era el no continuar en KTM en donde nunca ha tenido una moto lo suficientemente competitiva para ganar el mundial de pilotos de MotoGP.

A pesar de que en esta temporada el murciano ha ganado su primera carrera en la categoría reina del motociclismo español, en el Gran Premio de Austria, casa de KTM por cierto, Pedro Acosta piensa que en Ducati, la cual ha dominado los últimos mundiales, puede conseguir el sueño y el objetivo que tiene desde hace años.

A sus 22 años, Pedro Acosta va a partir como uno de los grandes favoritos, siendo señalado por el propio Marc Márquez el cual lo ve con capacidad para superarlo con la Ducati.