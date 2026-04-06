La nueva Aprilia SR GT 400 llega a Sevilla de la mano del concesionario DOS RUEDAS

El concesionario oficial Piaggio DOS RUEDAS acoge en exclusiva la presentación de un modelo que combina el ADN deportivo de la marca italiana con la versatilidad necesaria para evitar los atascos y el elevado coste de los desplazamientos diarios en la capital hispalense

La protagonista de esta puesta de largo es la nueva Aprilia SR GT 400, una scooter que irrumpe con la ambición de redefinir la movilidad urbana e interurbana combinando deportividad, eficiencia y versatilidad en un solo vehículo.

Para celebrar este importante lanzamiento, el sector del motor sevillano se viste de gala. DOS RUEDAS, concesionario oficial Piaggio de Sevilla, se convertirá en el epicentro de la presentación de esta joya de las dos ruedas. Las instalaciones acogerán una exposición del modelo del 6 al 10 de abril, permitiendo a los aficionados conocer de primera mano cada detalle de la moto. El momento culmen tendrá lugar el jueves 9 de abril a las 18:00 horas, cuando se celebrará la presentación de la nueva SR GT 400, con un sorteo de una camiseta oficial de Aprilia entre los asistentes.

Durante este evento especial, los técnicos de DOS RUEDAS desgranarán la tecnología de vanguardia del modelo y resolverán las dudas de los espectadores. Sin duda, una cita ineludible para quienes buscan dejar atrás el estrés de la ciudad con un vehículo que destila puro espíritu competitivo.

Lejos de ser un scooter convencional, la Aprilia SR GT 400 destaca por su carácter deportivo y su estética agresiva. La legendaria firma italiana, reconocida por su ADN racing, ha concentrado su experiencia en un vehículo versátil y accesible. Equipado con un motor de 400cc, este modelo es apto para el carnet A2, ofreciendo prestaciones de primer nivel sin renunciar a la agilidad necesaria en ciudad. Su enfoque 'all-road', junto a unas suspensiones de largo recorrido y una ergonomía bien estudiada, garantiza una conducción estable tanto en el entorno urbano como en carreteras y carriles. Además, su posición de conducción elevada mejora el control, la seguridad y la visibilidad del piloto.

Y es que el día a día en los trayectos en Sevilla se ha transformado en una auténtica carrera de obstáculos para miles de conductores, con tráfico cada vez más denso en las principales arterias de la ciudad y sus conexiones interurbanas con las poblaciones de alrededor, que sumado a un combustible en máximos históricos, ha obligado a los ciudadanos a replantearse su forma de desplazarse.

Ante este complejo escenario, la motocicleta se consolida como la alternativa de movilidad más inteligente y eficiente. No solo permite ahorrar un tiempo valioso en cada trayecto, sino que reduce los costes del mismo y de mantenimiento, devolviendo al usuario el placer de conducir. Y con ese objetivo podréis conocer en DOS RUEDAS la Aprilia SR GT 400, la nueva scooter de la marca de moda del motociclismo.