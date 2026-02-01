Pepe Martí sigue creciendo y vuelve a los puntos en el E-Prix de Miami

Tras varios años sin presencia español, este 2026 Pepe Martí ha llegado a la Fórmula E para dejarse ver y poco a poco lo va consiguiendo, como ha demostrado en el E-Prix de Miami, donde ha vuelto a los puntos

Tras unos años complicados en la F2, en los que en ningún momento fue capaz de hacerse a la categoría y perdió una oportunidad muy grande de subir a la Formula 1 en el ecosistema de Red Bull, Pepe Martí optó por un cambio drástico y se marchó a la Fórmula E, quizá la segunda parrilla de más nivel del mundo y donde puede hacer carrera. Allí, tras un inicio complicado poco a poco va a más y esta semana lo ha demostrado volviendo a puntuar con un gran noveno puesto, remontando desde la zona media, en el E-Prix de Miami.

La victoria fue, eso sí, para el neozelandés Mitch Evans, de Jaguar, que se lleva así la tercera cita de este Mundial de Fórmula E. Evans, tercer vencedor diferente en el inicio de la temporada, ganó en Miami por delante de los dos pilotos de Porsche, el autor de la 'pole', el suizo Nico Müller, y el alemán Pascal Wehrlein. Aunque es etro neozelandés, Nick Cassidy, de Citroen, ganador en México y decimosexto este sábado, quien se mantiene al frente de la general del campeonato con 40 puntos, dos por delante de Wehrlein, tres de margen sobre el británico Jake Dennis, décimo en Miami; y seis respecto al actual campeón, el británico Oliver Rowland, 12º.

El crecimiento de Pepe Martí

Martí, noveno en Miami tras salir desde la duodécima plaza, es decimotercero en la tabla con 8 puntos en tres carreras, marcado especialmente por el abandono de la primera carrera, lo que habla de que poco a poco va creciendo y una vez que se haga a la categoría puede tener mucho que decir y ser uno de los nombres que opte a todo en cada cita. Talento tiene y a poco que se adapta puede hacerlo muy bien con un objetivo, ser el primer español que se corone en la Formula E.

Antes de la carrera, en Miami el catalán fue noveno en los primeros libres y cuarto en los segundos, pero tuvo que conformarse con el duodécimo puesto de salida para la carrera, un mal resultado más contra el crono, que ha sido lo que más le ha lastrado en su hasta ahora corta carrera. Aunque tras ese inicio de temporada desafortunado, Pepe acumula dos actuaciones consecutivas dentro de los diez primeros y ha sumado los ocho puntos que tiene actualmente el equipo. Ahora la siguiente cita será el Yeda ePrix, en Arabia Saudí, el 14 de febrero, y luego el Mundial llegará a España para el Madrid ePrix en el circuito del Jarama.