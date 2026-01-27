La FIA avisa a la Fórmula 1: ''No cambiaremos el peso a petición de los equipos''

La FIA ha lanzado un mensaje claro a las escuderías en pleno arranque de la nueva era técnica: no habrá concesiones con el peso mínimo. Mientras varios equipo llegan justos o pasados al nuevo límite, el organismo regulador pone en valor el trabajo de quienes sí han cumplido y advierte de que la 'dieta' es obligatoria en la nueva F1

La pretemporada de la Fórmula 1 este año será diferente y sobre todo, más larga. Los primeros test, nombrados como shakedown, ya están en marcha desde el lunes y hasta el próximo 30 de enero, cinco días de pruebas privadas -sin prensa ni público- en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Tras años donde las pruebas se centraron casi exclusivamente en Bahréin, se ha vuelto a Montmeló para la primera toma de contacto oficial. Una campaña en la que las nuevas normativas de la FIA son las protagonistas máximas de la competición, ya que lo cambian todo.

Una cuestión de peso

Para la temporada 2026, la FIA ha impuesto una 'dieta' estricta a los monoplazas. En la F1 siempre se habla de peso mínimo, ya que los equipos intentan ser lo más ligeros posible, pero este año las reglas han dado un giro. El límite de peso es de 768 kilos, lo que supone una reducción de 30 kilos desde el años pasado.

Se ha bajado a pesar del aumento de peso del motor eléctrico, con coches más pequeños y algunas medidas como una menor distancia entre ejes, monoplazas más estrechos y ruedas más ligeras. Unas reglas que hacen que los equipos estén sufriendo mucho para llegar a ese limite, usando todos los trucos posibles para no poner peso de más. Ferrari por ejemplo, ha hecho oficial en la ficha técnica del SF-22 que pesará 770kg con agua, aceite y piloto incluido. 2 kg por encima del peso mínimo reglamentario, según informa Motorsport Italia. Un logro que no todas las escuderías han conseguido, y por eso, suplican piedad para que la FIA sea más flexible, aunque no están por la labor.

La FIA ''pone a dieta'' a los F1

El limite está costando bastante, aunque la FIA se mantiene en su discurso inicial asegurando que fueron ''categóricos en que no cambiaríamos el peso a petición de los equipos''. Nicholas Tombazis, director responsable de los monoplazas en la FIA, ha asegurado durante el evento Autosport Business Exchange en Londres que no van a ceder. O al menos por ahora, ya que les gustaría ''poner a dieta la Fórmula 1''.

''Actualmente estamos pasando de la obesidad al sobrepeso y necesitamos esforzarnos más cara al futuro. Hemos sido firmes en que no cambiaremos el peso a petición de los equipos. Creemos que es como una dieta: requiere disciplina y cierta presión para lograr resultados. Lo que solía ocurrir en ciclos anteriores de cambios de regulación es que los equipos diseñaban sistemas que, por supuesto, mejoraban el rendimiento. No eran esenciales para el funcionamiento del coche, solo lo mejoraban un poco. Hay muchos sistemas de este tipo. Si observas un coche de Fórmula 1, verás una gran cantidad de dispositivos o diseños que hacen que el coche moderno sea unas 50 veces más complejo que el de hace 20 años'', explicaba Tombazis.

Tombazis es claro con los equipos

''Muchos de estos sistemas aparecen en el coche y luego los equipos dicen: 'Bueno, nuestro coche pesa cinco kilos más, ¿no deberíamos aumentar el peso?'. Antes, éramos más flexibles e intentábamos cumplir pero este año somos tajantes: 'No, este es el límite, hay que trabajar en ello'. Y, por lo que sabemos, hay equipos con un peso ligeramente inferior al normal, así que es totalmente factible [...] Los equipos deben ser muy cuidadosos al diseñar un sistema en particular. Deben preguntarse: 'Este sistema nos dará X tiempo de vuelta, pero pesará medio kilo más, ¿vale la pena?'. Deben tomar esa decisión de forma más consciente'', explicaba Nicholas Tombazis, que dejaba claro que no van a dejar pasar irregularidades.