Presentada la MXGP Andalucía Spain 2026, una prueba que tendrá a Almonte como protagonista

El pasado 2 de marzo tuvo lugar la presentación de la MXGP Andalucía Spain 2026, una prueba oficial del Campeonato del Mundo de Motocross que servirá para volver a situar a la tierra de Andalucía como una auténtica referente en las actividades deportivas

Ya queda menos para que dé comienzo una importante prueba en Andalucía como es el MXGP Andalucía Spain 2026, la prueba oficial del Campeonato del Mundo de Motocross que se celebrará en el corazón de Doñana. El fin de semana del 21 de marzo es la fecha elegida para la celebración de la misma, en una época donde empieza a relucir el buen tiempo en el sur de España. El pasado 2 de marzo, tuvo lugar la presentación oficial de la prueba, que será puntuable para el Campeonato del Mundo de Motocross y que convertirá a la localidad onubense en el epicentro internacional del motociclismo off-road.

Este acto de presentación estuvo organizado por el Ayuntamiento de Ayamonte y contó con una importante presencia institucional, destacando, entre otros, Patricia del Pozo, consejera de Deportes y Cultura de la Junta de Andalucía. Cabe recordar que esta prueba servirá para poder disfrutar en esta tierra de los mejores pilotos de este Campeonato Mundial, por lo que se convierte en una oportunidad única para todos los amantes de esta disciplina. La prueba andaluza formará parte del calendario oficial del Mundial, atrayendo a miles de aficionados, equipos técnicos y medios especializados de todo el mundo.

La consejera anteriormente nombrada, Patricia del Pozo, quiso subrayar la importancia de esta prueba para la comunidad autónoma. "El MXGP Andalucía Spain refuerza el posicionamiento de Andalucía como destino deportivo de primer nivel, capaz de albergar grandes competiciones internacionales con garantías organizativas y proyección global", declaró. También tuvo la oportunidad de poder hablar de esta prueba el CEO del Mundial, como es Antonio Paricio. "El MXGP no es solo una competición, es un espectáculo global que combina deporte de élite, innovación, impacto mediático y una experiencia única para los aficionados. Almonte reúne las condiciones idóneas para convertirse en una de las sedes de referencia del calendario", respondió.

Sin lugar a duda, una gran oportunidad para que esta localidad onubense pueda ponerse en el foco mundial deportivo, ya que esta prueba se perfila así como uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en Andalucía, combinando competición de máximo nivel, impacto internacional y compromiso con el territorio. Sobre esto último, se ha puesto en valor el compromiso medioambiental del evento a través del proyecto “Huella Cero”, orientado a minimizar el impacto ambiental y reforzar la sostenibilidad de la prueba en un entorno natural privilegiado. Un enclave único para poder disfrutar de la máxima emoción que el motor brinda.