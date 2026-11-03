El Salón del Motor de Sevilla se consolida como la gran cita del motor en Andalucía

La cita sevillana cierra sus puertas con más de 58.000 visitantes y más de 2.000 vehículos vendidos durante cinco jornadas marcadas por la elevada afluencia de público, el dinamismo comercial y el creciente protagonismo de las nuevas marcas de automoción

El Salón del Motor de Sevilla ha cerrado las puertas de su decimosexta edición confirmando el excelente momento que atraviesa uno de los principales escaparates comerciales del sector de la automoción en Andalucía.

Durante cinco días, miles de visitantes han recorrido los pabellones de FIBES para conocer una oferta integrada por más de 3.000 vehículos y las principales novedades del mercado, en una edición que ha destacado tanto por la respuesta del público como por la intensa actividad comercial desarrollada por las empresas expositoras.

El balance final de esta edición se traduce en más de 58.000 visitantes y más de 2.000 vehículos vendidos, unas cifras que refrendan la consolidación de un evento que sigue creciendo, edición tras edición, y que se ha convertido en una referencia para compradores, aficionados al motor, profesionales de toda Andalucía y líder en el segmento de eventos del automóvil en España.

Más allá de los datos finales, uno de los indicadores más significativos de esta edición ha sido el ritmo de afluencia registrado desde la jornada inaugural, así como la actitud compradora del público visitante. De hecho, en las tres primeras jornadas ya se superó el total de visitantes alcanzado durante toda la edición de 2025, reflejando el interés creciente que despierta el Salón y las ganas que existían de volver a encontrarse con una de las grandes citas del calendario automovilístico andaluz.

Las excelentes condiciones meteorológicas registradas durante el puente de Todos los Santos también han contribuido al éxito de convocatoria, favoreciendo una notable afluencia de público durante todas las jornadas y especialmente durante el fin de semana.

Muestra la evolución del mercado del motor

La edición de 2026 ha servido igualmente para constatar la evolución que está experimentando el mercado automovilístico. Las nuevas propuestas de movilidad electrificada, junto con la creciente presencia de fabricantes asiáticos, han centrado buena parte de la atención de los visitantes.

Para el director gerente de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, Carlos Jacinto Marín, el balance que deja esta edición confirma la madurez alcanzada por el evento. "Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Hemos percibido una gran afluencia de público desde el primer día, una intensa actividad comercial en todos los pabellones y, sobre todo, un enorme interés por parte de los visitantes por conocer las últimas tendencias del sector. El Salón del Motor de Sevilla se ha consolidado como una cita imprescindible para compradores, marcas y concesionarios a nivel nacional", afirma.

"El Salón es hoy el reflejo de la transformación que vive la automoción. Hemos visto una presencia cada vez mayor de vehículos electrificados, nuevas marcas y tecnologías que demuestran que el sector atraviesa uno de los momentos de mayor innovación de su historia. Nuestro objetivo seguirá siendo ofrecer a empresas y visitantes el mejor escaparate posible para conocer esa evolución", destaca un Marín pone en valor la fortaleza de un modelo que ha sabido evolucionar al ritmo del mercado.

Un Salón cada vez más andaluz... y más nacional

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido el alcance conseguido por la campaña de promoción y difusión del evento. Aunque la provincia de Sevilla continúa concentrando el mayor volumen de visitantes, el Salón ha recibido asistentes procedentes de las ocho provincias andaluzas, reforzando su condición de evento de referencia para toda la comunidad autónoma.

Asimismo, se ha constatado la llegada de visitantes desde diferentes puntos de España, entre ellos Baleares, Madrid, Valencia, Alicante, Valladolid, Barcelona, Badajoz o Asturias, un dato que pone de manifiesto la creciente notoriedad alcanzada por este Salón fuera de Andalucía y su capacidad para atraer público de ámbitos geográficos cada vez más amplios.

Concluida esta decimosexta edición, la organización comienza ya a trabajar en la próxima convocatoria para continuar fortaleciendo el posicionamiento del Salón del Motor de Sevilla como una de las principales citas comerciales de España.

El Salón del Motor de Sevilla está organizado por FEDEME y promovido por ASCONSE y ASOCASIÓN. La edición 2026 ha contado con el patrocinio de BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Bank, CaixaBank Payments & Consumer, Sofinco y Unicaja, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y Quirónsalud Sevilla.