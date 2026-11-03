Yamaha Eduardo Castro ayuda a Andalucía a ser subcampeona de España en la categoría Élite

La escudería sevillana acudió al Motocross de las Autonomías con 21 pilotos, que dejaron su huella e, incluso, se apuntaron un triunfo en la categoría 85cc

Yamaha Eduardo Castro ha sido uno de los equipos más numerosos del fin de semana en el Campeonato de España de Motocross de las Autonomías 2026, disputado en el circuito El Pinillo 2 de Almodóvar del Río. La cita, celebrada durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre en esta localidad cordobesa, ha reunido a pilotos de diferentes comunidades en dos intensas jornadas de competición.

La escudería sevillana ha acudido con un total de 21 pilotos, demostrando una vez más su importante presencia en el panorama del motocross nacional. Entre los resultados más destacados figura el subcampeonato de Andalucía en la categoría Élite, en el que han tenido un papel protagonista dos representantes del equipo sevillano.

Andalucía acaba segunda de España

El veterano Antonio Villegas y el joven Alejandro Torres fueron los pilotos seleccionados por la Federación Andaluza de Motociclismo para defender los colores de la comunidad. Ambos respondieron con buenas actuaciones en las distintas mangas, contribuyendo de manera decisiva a la segunda posición andaluza en Élite.

Torres completó una actuación muy regular, con una séptima posición en la manga clasificatoria y resultados de octavo, cuarto y cuarto en las tres carreras disputadas. Por su parte, Villegas consiguió la novena plaza en la calificación y posteriormente firmó dos séptimos puestos y un octavo, confirmando su experiencia y competitividad durante todo el fin de semana.

La nota menos positiva llegó en MX85, donde Álvaro Domínguez sufrió una lesión de rodilla durante la manga de clasificación. Pese a este contratiempo, el piloto de Yamaha Eduardo Castro decidió tomar la salida en las carreras para seguir defendiendo las opciones de Andalucía, que finalmente terminó quinta en esta categoría. Con estos resultados, Andalucía acababa en tercera posición en la general final por autonomías.

Yamaha Castro gana en la categoría 85cc

Además de la competición oficial, el programa incluyó una carrera no puntuable entre equipos que también dejó buenas noticias para Yamaha Eduardo Castro. La formación sevillana se hizo con la victoria gracias al destacado estreno de Juanvi Cañado en la categoría 85cc y al rendimiento de Rubén Presa. A ellos se sumaron Juan Manuel Morillo y Óscar Rueda, que compitieron a los mandos de la Yamaha YZ125.

El balance del fin de semana deja así varios motivos de satisfacción para la estructura sevillana, tanto por el número de pilotos desplazados como por los resultados conseguidos en una de las grandes citas del calendario nacional.

Sin apenas tiempo para descansar, Yamaha Eduardo Castro ya prepara su siguiente compromiso. El próximo 8 de noviembre disputará una nueva prueba del Campeonato de Andalucía de Motocross en Priego de Córdoba.