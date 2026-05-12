Yamaha Eduardo Castro se luce con cuatro podios en el Andaluz de Motrocross de Morón

Álvaro Domínguez, Juanvi Cañado y Alejandro Castro, por partida doble, fueron los grandes triunfadores en una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas

Enorme el trabajo del Yamaha Eduardo Castro en la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Motocross 2026 se ha celebrado en Morón de la Frontera, donde bajo una intensa lluvia han sabido manejarse a la perfección para acabar logrando hasta cuatro podios.

Fueron justo esas inclemencias meteorológicas sobre el cielo sevillano las que hicieron que los más jóvenes de las categorías de MX65 y MX50 solo disputaran los entrenamientos cronometrados. Fue ahí donde deslumbró el nombre de Juanvi Cañado, que conseguía gracias a su gran velocidad la pole position sobre la Yamaha TZ65. David Borrallo fue cuarto, Daniel Ruiz duodécimo y Ana Vázquez vigésimo primera, mientras que Juan Francisco Ventura acabó en la novena plaza.

En la categoría MX85 tenemos a Álvaro Domínguez, quien sigue instalado en la primera posición de la tabla provisional, ya que se marcó un muy buen domingo en Morón siendo cuarto en los cronos, cuarto en la primera manga y tercero en la segunda para subir al tercer escalón del podio final. En cuanto a Rubén Presa, este sigue mejorando en cada entrada a pista y fue décimo en la sesión contra el reloj, octavo en la carrera inicial y abandonó a las cinco vueltas de la segunda, por lo que acabó su participación noveno. Asimismo, en la YZ85 bLU cRU Cup, programa de promoción de Yamaha en toda Europa, Domínguez se llevó el triunfo y Presa fue tercero.

Alejandro Torres triunfa por partida doble

En MX2 los pilotos del Yamaha Eduardo Castro no bajaron el nivel. Alejandro Torres mantiene la primera posición en la categoría gracias a su segunda posición final en Morón, que vino trabajada tras la tercera posición en los cronos y ser tercero en las carreras. También brilló sin duda el madrileño Jorge Salvador, que dejó clara su calidad al acabar en el top-5. El madrileño fue cuarto en los entrenamientos y décimo y sexto en las mangas. Además, Víctor Corbacho fue sexto, Óscar Rueda séptimo, Javier Pulido octavo y Juan Alberto Marín undécimo.

Y hay más, ya que Torres sigue siendo el mejor también en MX125 Júnior después de ganar en una categoría en la que Rueda fue cuarto, Salvador quinto, Víctor Corbacho sexto y Pulido octavo. En la YZ125 bLU cRU Cup el triunfo se lo llevó Joselu Moreno por delante de Torres y Salvador.

Con estos buenos resultados la Escudería Yamaha Eduardo Castro se dirigirá ya el viernes hasta Alhama de Murcia, donde debe afrontar la tercera ronda del Campeonato de España de Motocross 2026.