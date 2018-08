Clavell: ´Si ya jugué la NBA puedo jugar en cualquier otra liga´

Madrid, 28 ago (EFE).- El puertorriqueño Gian Clavell, refuerzo para esta temporada del Movistar Estudiantes, afirmó que no tendrá problema para adaptarse en la Liga ACB, pues si ya jugó en la NBA, entiende que puede competir en cualquier otra liga.



"Yo no veo esto como la mejor liga (ACB), yo veo esto como una liga cualquiera, igual que la NBA. La NBA la vi también como cualquier otra liga", aseguró el escolta puertorriqueño de 24 años y de 1,93 durante la presentación de los uniformes para esta temporada.



"Si ya jugué en la mejor liga (NBA), pues se puede jugar en cualquier otra", añadió el jugador, que procede del Sakarya BB de Turquía y en 2017 jugó con los Mavericks de Dallas de la NBA.



De acuerdo con Clavell, el objetivo de este año del equipo es clasificarse para los play-off de la Liga y superar la fase previa de la Liga de Campeones FIFA, donde se medirán contra el Norrköping Dolphins de Noruega el próximo jueves 20 de septiembre en el país nórdico y el 22 en Torrejón.



"A mí no me importa meter 30 o 20 (puntos), lo que quiero es ganar y pasar a los play-off", resaltó el puertorriqueño. "Si no llegas a los play-off, no hiciste nada".



Clavell señaló que quiso venir a Estudiantes debido a que cuenta con un gran entrenador, como es el caso del catalán Josep Maria Berrocal, quien también llegó al equipo para esta temporada.



"Me puede llevar a mi máximo juego, a mi máximo potencial", destacó.



El puertorriqueño también destacó que el equipo es como una "familia" gracias a la buena "química" que hay, situación que reflejará buenos resultados en el futuro.



"Yo disfruto mucho jugar con mis compañeros, hay algunas veces en algunos equipos profesionales tú no disfrutas jugar con algunos", reconoció.



Además del puertorriqueño, para esta temporada el Movistar Estudiantes fichó al escolta húngaro Zoltan Perl y pívot serbio Nicola Jankovic.



Por otra parte, Estudiantes presentó hoy los uniformes para el equipo masculino y femenino, que utilizarán en sus próximos compromisos europeos.