Gentile: "No estoy aquí para demostrar nada, sino para ganar"

El escolta internacional italiano Alessandro Gentile, ganador de dos Legas italianas y habitual de la Euroliga, que fue fichado hace un mes por el Movistar Estudiantes tras comenzar la temporada sin equipo, aseguró a EFE que no llega al club colegial "para demostrar nada, sino para ganar".

"Jugué seis años en la Euroliga, fui máximo anotador, jugué dos Eurobasket, he jugado mucho tiempo. Soy joven, pero llevo diez años jugando. No estoy aquí para demostrar nada, sino para ganar", señaló, rotundo, un Gentile que llega a la Liga Endesa después de un verano complicado por una lesión en la mano derecha, en el que se especuló con el interés en él de los Houston Rockets de la NBA. El internacional italiano, parte de una saga familiar de baloncestistas renombre que encabeza su padre Ferdinando (plata europea en 1991 y ganador de la Euroliga con el Panathinaikos), se muestra cansado por las preguntas sobre su carácter complicado y achaca las críticas al éxito que ha obtenido durante su carrera, agitada las últimas dos temporadas por los cambios de equipo.

- Pregunta (P): ¿Cómo se está sintiendo en estas semanas en el Estudiantes?

- Respuesta (R): Me estoy encontrando bien, llevaba un tiempo largo sin jugar, estoy feliz de estar de vuelta jugando al baloncesto. Por supuesto estamos en un momento duro como equipo ahora mismo, pero personalmente estoy muy feliz de estar aquí y conforme pase el tiempo creo que mejoraremos.

- P: Personalmente, ¿que quiere conseguir en el Estudiantes?

- R: No lo sé, no es algo personal, primero está el equipo siempre. Sé que el Estudiantes es un club importante en España y el objetivo es mejorar como equipo y comenzar ganando partidos. Tenemos muchos aficionados, tenemos que jugar mejor y ganar.

- P: El domingo cayeron ante el Barcelona por 84-101...

- R: Jugamos contra un equipo enorme. El Barcelona es un gran equipo, muy físico y con mucho talento. Creo que empezamos bien, luego ellos lograron una ventaja en el segundo cuarto e intentaron cerrar el partido. Creo que en la segunda parte intentamos pelearlo y remontar, ellos lograron muchos tiros y fue un día muy duro.

- P: Los 17 puntos de diferencia que sufrieron, ¿corresponden con la diferencia real entre los dos equipos o fue demasiado?

- R: No lo sé, pero eso es lo que dice el marcador. Yo siempre digo que es la pista la que habla. Si nos ganaron por 20 puede ser que por ahora esa sea la diferencia.

- P: ¿Cuál es la clave que debe mejorar este Estudiantes?

- R: Creo que la defensa. Recibimos 101 puntos ante el Barcelona, casi 100 en Zaragoza (91-85). Somos un equipo joven, tenemos que ser más agresivos en la defensa, yo mismo también, tengo que ayudar más en eso. Tenemos que trabajar más en el rebote y ser más efectivos en las transiciones.

- P: ¿Ve la clasificación a la Copa del Rey de Madrid posible?

- R: Por supuesto. Creo que esta en nuestras manos, tenemos que hacer el máximo para conseguirlo. Sabemos que es importante para el club y para los aficionados. Intentaremos dar el máximo empezando por el próximo partido para estar allí.

- P: ¿Cómo conoció el interés del Estudiantes por su fichaje?

- R: Hablé con el entrenador y el director general, fueron a Milán, comimos, hablamos, y no hubo mucho más. Ellos me dijeron que necesitaban un jugador como yo, que podía ayudar al equipo a ser mejor, a ser más efectivos y ayudar a los jugadores jóvenes.

- P: ¿Le contó algo sobre el Estudiantes su compatriota Pietro Aradori, que estuvo en el 'Estu' media temporada en la 2014-15?

- R: Sí, él me dijo que su experiencia fue muy feliz aquí, sé que le recuerdan de forma muy calurosa, que los fans le adoraban. Pietro es un gran jugador y un gran tipo, disfrutó mucho la experiencia y me dijo que me sentiría bien aquí. También hablé con Omar (Cook) que le conozco desde hace mucho tiempo. Las condiciones eran muy buenas y ahora depende de nosotros ganar partidos.

- P: ¿Siente que es el momento para demostrar algo diferente?

- R: Bueno, llevo diez años jugando al baloncesto profesional, he ganado varios campeonatos como equipo e individualmente. No creo que tenga que demostrar nada sobre cómo soy como jugador, todo el mundo me conoce. Estoy aquí para jugar al baloncesto, que me encanta.

Quiero ayudar al Estudiantes a ganar partidos y a veces hay gente que se olvida, pero jugué seis años la Euroliga, fui máximo anotador, jugué dos Eurobasket. He jugado mucho tiempo, no estoy aquí para demostrar nada. No tengo 18 años, tengo 26. Soy joven pero llevo diez años jugando. No estoy aquí para demostrar nada, sino para ganar.

- P: En su familia debió vivir el baloncesto desde pequeño.

- R: Mi padre jugaba y en mi casa se hablaba siempre de baloncesto, mi hermano jugaba desde que era muy pequeño (Stefano Gentile, base del Sassari). Al principio no me gustaba el baloncesto, pero luego empecé también. También mi tía jugaba, es una tradición familiar.

- P: Este entorno, ¿hace más fácil jugar o más difícil por las comparaciones?

- R: Creo que es algo muy bonito, que alguien desde fuera puede odiar porque no es fácil de encontrar. Somos gente que ha tenido éxito en el baloncesto, y a la gente no le gusta que los demás tengan éxito. Yo estoy muy orgulloso de mi padre, de mi familia, mi hermano, mi padre, mi madre... Creo que en el baloncesto no hay mucha gente que pueda decir que ha alcanzado lo que nosotros hemos logrado.

- P: ¿Cuál es su mejor recuerdo en una cancha de baloncesto?

- R: Tengo muchos, mi favorito sin duda es mi primer campeonato en Milán, en 2014, era el capitán y tenía 21 años. Fui el MVP (jugador más valioso) de la final, fue contra Siena, un gran rival durante muchos años, y fue el primer campeonato 18 años después del último de 1996, en el que mi padre había sido el capitán. Y 18 años después lo era yo. Fue algo muy especial.

- P: ¿Y su peor momento?

- R: Tuve varios, también. Creo que las lesiones es lo peor, también las derrotas, pero cuando te lesionas en la pista es el peor sentimiento. Ganar o perder es parte del juego, pero he tenido muchas lesiones, problemas musculares, tres cirugías, y es la peor parte de nuestro trabajo.

- P: ¿Con quienes tiene mejor relación en el vestuario del Estudiantes?

- R: Tengo buena relación con todos. Hay gente que dice que en el vestuario soy una mala persona, pero creo que no es verdad. He venido con mucha humildad, me gustan los compañeros, intento ayudar, ellos han sido muy agradables ayudándome a entrar en el grupo. Creo que me llevo con todos.

- P: ¿Qué le parece la fama que se ha generado respecto a que es usted un jugador difícil en cuanto al comportamiento?

- R: Lo que te dije antes, creo que se debe al éxito. Cuando tienes éxito tienes 'haters', críticos, es normal. La gente critica a quien tiene éxito. La gente critica a Messi cuando juega mal con Argentina, critican a LeBron James, critican a cualquiera... Pero al final del día a mí no me importa, hago el trabajo que amo, tengo muchos amigos, una gran familia... Estoy muy orgulloso.

- P: Dígame un sueño que tenga para su carrera.

- R: Ganar la Euroliga es mi mayor sueño.

- P: ¿Qué aficiones tiene fuera de la pista?

- R: Me encantan los videojuegos. Soy muy bueno en el FIFA, no juego al NBA2K. También juego a Formula Uno y tengo un volante para la videoconsola. Y paso mucho tiempo con el teléfono y las redes sociales.

En el FIFA soy muy bueno, soy el rey. Suelo cambiar de equipos y no tengo uno habitual, aunque soy fan del Nápoles porque mi ciudad está cerca. Ahora Cristiano está en la Juve y lo cogeré más. El Nápoles tiene también un gran equipo con jugadores españoles como (Jose) Callejón o (Raúl) Albiol.

Y también me gustan las series: 'La Casa de Papel', 'Prison Break' es mi favorita, estoy viendo 'Suits' ahora, y también 'Élite'.

- P: ¿Qué le diría a los aficionados del Estudiantes que estén disgustados por la derrota contra el Barcelona del domingo (84-101)?

- R: Que estamos más disgustados nosotros, seguro. Entiendo que los aficionados estén disgustados, a nadie le gusta perder, y vamos a trabajar para hacerlo mejor.

Las diría que jugaremos duro, que daremos el cien por cien cada partido, que creo que es algo que está faltando ahora un poco. Creo que tenemos que jugar siempre al cien por cien.