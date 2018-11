Vives: "El parón viene bien, tenemos muchas cosas que mejorar"

Guillem Vives, base del Valencia Basket, aseguró que el parón por los partidos internacionales le viene bien al equipo porque lo afronta tras dos victorias seguidas y porque tienen aún muchas cosas que mejorar. "Nos viene en un buen momento. Tenemos jugadores para recuperar, también tenemos que mejorar muchas cosas y creo que tenemos tiempo suficiente para que se note también una mejora en todos los aspectos que el cuerpo técnico cree que tenemos que mejorar e incorporar jugadores nuevos", destacó en declaraciones facilitadas por el club.



El base dijo que en la pista del Partizan Belgrado la semana pasada "sacamos el carácter en un momento complicado", por la derrota anterior ante el Iberostar Tenerife. "El grupo se hizo fuerte, creyó en las posibilidades después de una derrota dura y demostramos que supimos competir bien en un campo difícil y en un momento del partido clave para nosotros", afirmó.



También dijo que en el choque ante el Delteco GBC también lo hicieron. "Afrontamos un inicio difícil y supimos gestionar el partido para llegar con una amplia victoria al final y tener esa tranquilidad", resumió.



El entrenador de Jaume Ponsarnau alabó la intensidad que tuvo Vives en ese encuentro. "Me noté con la mayor capacidad de intensidad desde hace tiempo y espero lograrlo con regularidad". "Estoy buscando eso, la regularidad en este aspecto de intensidad. También me vienen dos semanas perfectas para afrontar lo que queda y con la cabeza tratar de hacer el mismo trabajo, que es lo que me pide Jaume", señaló.



Respecto al MoraBanc Andorra, su próximo rival dijo que "ya llevan años haciendo muy bien las cosas, tienen un proyecto muy bueno, con jugadores que ya llevan años con ellos y con jugadores nuevos como puede ser Ennis, que está muy en forma y está anotando mucho". "Tenemos dos semanas para prepararlo y pensar, porque no, en el partido de Andorra. Es un partido importante, un partido grande para nosotros y hay que demostrar que hemos tenido estas dos semanas para trabajar y que se vea el trabajo realizado, sobre todo aquí en casa", concluyó.