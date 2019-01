Herreros: "La Copa nos motiva y el Estudiantes nos ha ganado hace poco"

El director deportivo del Real Madrid, Alberto Herreros, señaló que la Copa del Rey "motiva" al equipo y recordó que su rival en cuartos de final, el Movistar Estudiantes les ha derrotado "hace poco", el 6 de enero (93-88), lo que incentivará a los jugadores blancos.



"La Copa a nosotros nos motiva, es un título de los más complicados de ganar, son tres partidos en tres días que hay que ganar y el Estudiantes nos ha ganado hace pocas fechas, eso creo que motivará a nuestros jugadores", señaló Herreros tras el sorteo que tuvo lugar en la sede de la Comunidad de Madrid.



El club blanco comenzará la Copa de Madrid con un derbi, algo "muy especial" para la ciudad y para el torneo. "Son los dos anfitriones, generan mucha ilusión y los dos estarán con ganas y motivados para ganar el partido", manifestó Herreros.



Preguntado sobre sus posibles rivales en las siguientes rondas en caso de superar al Estudiantes, que podrían ser el Kirolbet Baskonia en semifinales y el Barça Lassa en la final, el director deportivo madridista no quiso pensar más allá del primer cruce.



"Lo único que sé es que si perdemos contra Estudiantes no hablamos de nada, hay que intentar ganarlo, jugar bien porque si no no vas a ganar, y vamos a estar muy motivados para hacerlo lo mejor posible en Madrid", zanjó Alberto Herreros.