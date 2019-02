84-96. Conley y Marc Gasol guían la victoria de los Grizzlies sobre los Knicks

La combinación del base Mike Conley y el pívot español Marc Gasol aportó 59 puntos que permitieron a los Grizzlies de Memphis vencer a domicilio por 84-96 a los Knicks de Nueva York, que sufrieron la decimotercera derrota consecutiva.

Conley lideró el ataque de los Grizzlies con 25 puntos, tras encestar 9 de 17 tiros de campo, incluidos dos triples, además de capturar ocho rebotes, dio siete asistencias y una tuvo recuperación de balón. La victoria, en el duelo de equipos perdedores, permitió a los Grizzlies (84-96) romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Gasol se convirtió de nuevo en el jugador más dominante dentro y fuera de la pintura para los Grizzlies, tras conseguir 24 puntos y nueve rebotes en los 32 minutos que estuvo en la pista del Madison Square Garden.

El mediano de los hermanos Gasol, que junto a Conley siguen envueltos en los rumores de posibles traspasos antes del próximo jueves, anotó 11 de 19 tiros de campo, con un triple de cuatro intentos y anotó el único lanzamiento de personal que hizo. Mientras que bajo los aros tuvo siete rebotes defensivos, además de dar cinco asistencias, recuperó un balón, perdió otro y le señalaron dos faltas personales.

El jugador de Sant Boi no quiso hacer ningún comentario sobre los rumores de su posible traspaso, pero sí dijo que le había sorprendido la llegada de Porzingis a los Mavericks. "Es la naturaleza del negocio. No ganas, te pones en esa posición", valoró Gasol. "Si no puedes lograr que el equipo tenga éxito, los directivos van a buscar otras formas de conseguirlo".

El alero Justin Holiday con 19 puntos y cinco rebotes fue el tercer máximo encestador de los Grizzlies (21-33) que se enfrentaron a su exentrenador David Fizdale, quien ahora dirige a los Knicks. Los Grizzlies no ganaban un partido fuera de su campo desde el pasado 23 de diciembre y han perdido 17 de los últimos 19 encuentros que les deja fuera de la competición de los playoffs por segunda temporada consecutiva.

El equipo neoyorquino, que el pasado jueves sorprendió con el traspaso del pívot letón Kristaps Porzingis a los Mavericks de Dallas, hizo debutar a sus nuevos jugadores, el pívot DeAndre Jordan, el base Dennis Smith Jr. y al escolta Wesley Matthews, que entraron en el canje.

El alero novato Kevin Knox con 17 puntos fue el líder en el ataque de los Knicks, que también tuvieron el apoyo del alero reserva, el croata Mario Hezonja, quien consiguió 14 tantos y fue el sexto jugador del equipo.

Jordan se convirtió en el mejor de los Knicks dentro de la pintura al aportar un doble-doble de 12 puntos, 12 rebotes, dio dos asistencias y puso un tapón. La ironía de los tres nuevos jugadores de los Kincks es que el último partido que disputaron con su exequipo de los Mavericks también lo hicieron en el Madison Square Garden. Los Knicks como equipo tuvieron solo un 38 por ciento de acierto en los tiros de campo y colocaron su marca en 10-42, que es la peor de la Conferencia Este y de la liga.