Laso: "No sé si jugará Llull el viernes"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, reconoció que no sabe si podrá contar Sergio Llull en el primer partido de la Copa del Rey, el próximo viernes ante el Movistar Estudiantes.



"Sergio no se ha entrenado hoy y vamos a ver mañana. El viernes no sé si podrá jugar. Estamos en una situación muy de día a día. Si la Copa del Rey fuese la semana que viene diría que Sergi jugaría, pero como comenzamos el viernes, no lo puedo asegurar", dijo Laso.



"Mentiría si dijera que no me gustaría tener a Sergi perfecto. Es un jugador muy importante para nosotros, pero también creo que cuando planificas una temporada sabes que te pueden pasar estas cosas. Le veo anímicamente bien y preparado, ahora hay que ver cómo está físicamente. Los jugadores que le han suplido lo han hecho bien haciendo cosas diferentes", finalizó Pablo Laso.