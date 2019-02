Ribas: "Tenerife va a afrontar el partido con muchas ganas y poca presión"

El alero del Barcelona Lassa Pau Ribas señaló que espera que el Iberostar Tenerife, su rival en las semifinales de la Copa del Rey, afronte el partido "con muchas ganas y poca presión", porque para ellos "estar en semifinales es un objetivo cumplido".

"Está claro que para ellos estar en semifinales es un objetivo cumplido, van a tener muchas ganas, poca presión. Si nosotros empezamos con solidez y ventajas será diferente", señaló Ribas este viernes sobre la semifinal que jugarán el sábado en el WiZink Center de Madrid. El internacional español espera "un partido difícil", como el que les costó la derrota en la Liga en el Santiago Martín hace un mes (63-57). "Ellos están muy sólidos, allí al principio no estuvimos concentrados", apuntó. El Barcelona supo sobreponerse en su partido de cuartos ante un Valencia que llevó las rienda del encuentro, para acabar imponiéndose al final por 86-79.

"Es fundamental adaptarte a cualquier situación y resultado, ayer estuvimos mucho tiempo por detrás, no por mucha diferencia. Ellos cuando empatábamos respondían con triples o buenos ataques, pero nuestros últimos cinco minutos fueron muy buenos, de dominio del ritmo en ataque y defensa", argumentó. Su compañero, el pívot estadounidense Chris Singleton, recordó que cuando cayeron en La Laguna sufrieron con los tiradores del Iberostar, así que reclamó "empezar con una buena defensa"."Allí ellos tuvieron muchos tiros, controlaron el juego, nosotros no conseguimos entrar en el ritmo, tuvimos muchas pérdidas y eso no podemos hacerlo. Tenemos que controlar la bola, y buscar buenos tiros para ganar el partido", apuntó.



En cuanto a si en el vestuario han hablado sobre revalidar el título de Gran Canaria 2018, Singleton dijo que están enfocados en ir paso a paso."Sabemos que esto es un torneo, hay que ganar tres partidos para conseguir el trofeo de nuevo y eso es lo que queremos hacer. Hemos hecho la primera parte, pero tenemos dos partidos más y es empieza mañana", finalizó.