Las cinco claves de la metamorfosis del Barça Lassa

Rigor defensivo, concentración en el rebote, equilibrio ofensivo y Thomas Heurtel como desatascador. Estas serían algunas de las claves tácticas de la metamorfosis del Barça Lassa, que anoche revalidó ante el Real Madrid la Copa del Rey (93-94), bajo la batuta del técnico Svetislav Pesic. Aunque más allá de estos aspectos, el técnico serbio ha cambiado en un año la cara de un club que ha recuperado la mentalidad ganadora después de un lustro sumido en una crisis de identidad y de títulos.

1. Rigor defensivo

El Barça Lassa es la segunda mejor defensa de la Liga Endesa y de la Euroliga. En las dos competiciones, encaja una media no superior a los 76 puntos. Unos guarismos que demuestran la mejora física y el compromiso colectivo que el equipo azulgrana ha recobrado con Pesic. En sus comparecencias, siempre ha subrayado que el rigor defensivo es fundamental para la confianza ofensiva. Jugadores como Víctor Claver, Adam Hanga y Chris Singleton son los referentes defensivos de una plantilla que ha entendido que para competir en Europa se necesita físico para resistir a un calendario apretado.

2. Concentración en el rebote

"Si no controlas el rebote no puedes producir puntos y dejas de controlar tu destino en el partido". Estas palabras las dijo Pesic tras caer en el Palau Blaugrana contra el Olympiacos, aunque se trata de un discurso que ha repetido constantemente a lo largo de la temporada. En las victorias contra los rivales directos en la pugna por los títulos, el Barça Lassa siempre ha ganado la partida del rebote. En la victoria copera de anoche contra el Real Madrid, capturó un total de 40, cinco más que su rival. No solo los pívots como Kevin Seraphin, Ante Tomic o Pierre Oriola se convierten en piezas claves en este aspecto del juego, también Hanga, Claver Kuric y Singleton aportan su grano de arena.

3. Equilibrio ofensivo

Ofensivamente, el Barcelona es un bloque equilibrado. Pesic cuenta en la plantilla con hasta seis jugadores que acumulan una media cercana a los 10 puntos. En la dirección de juego destaca, además del desequilibrio de Thomas Heurtel, la calma de Kevin Pangos, clave cuando el Barcelona quiere mover el balón. En el perímetro, el alero Adam Hanga, desde su intensidad, y el escolta Kyle Kuric, con el cañón siempre a punto desde la línea de 6,75 metros, son las principales referencias. En la pintura, la delicadeza técnica de Ante Tomic se complementa con la fuerza física de Kevin Seraphin. Todo ello sin olvidar la aportación del siempre imprevisible Chris Singleton.

4. Thomas Heurtel, el desatascador

A diferencia del CSKA, con Nando de Colo, o del Real Madrid, con Sergio Llull, el Barcelona de Pesic no cuenta en su haber con una estrella rutilante. No obstante, la figura del base Thomas Heurtel es lo más parecido a uno de los talentos tan codiciados en el cada vez más físico baloncesto europeo. El base francés, máximo anotador de su equipo, es el desatascador cuando el Barça Lassa necesita sumar puntos. En la final de anoche contra el Real Madrid lo demostró. Cuando en el tercer cuarto su escuadra perdía por 17 puntos, al francés no le quemó el balón para igualar la contienda en el última cuarto. Acabó el partido sumando 22 puntos e inscribió su nombre en el título de MVP de la final.

5. La mentalidad ganadora de Pesic

"Hay oportunidades para mejorar y ganar algo. Esa es la primera razón por la que estoy aquí", dijo Pesic el 10 de febrero de 2018 cuando fue presentado como entrenador en sustitución de Sito Alonso. En su segunda etapa en el Palau Blaugrana, el técnico balcánico ha sido capaz de transmitir su ambición a una entidad que navegaba sin rumbo. Un año después el Barça Lassa ha levantado dos Copas del Rey, lidera la Liga Endesa y lucha por acabar entre los cuatro primeros de la Euroliga.

El Barcelona ya no solo compite, también está en disposición de ganar títulos. Una metamorfosis que tiene nombre y apellido: Svetislav Pesic, que a sus casi 70 años ha conseguido resucitar al club con el que ganó una Euroliga en 2003.

Víctor Martí.