Los Knicks ponen a Yabusele en el mercado

Brown lo ha sacado casi de la rotación en la franquicia neoyorquina y su nombre está en las negociaciones para cualquiera de los dos fichajes que quieren acometer los Knicks

La complicada situación de Guerschon Yabusele en los New York Knicks podría tener una solución antes de febrero, pero sería una que él no esperaba cuando firmó ilusionado por el equipo neoyorquino el pasado verano.

El protagonismo del ala-pívot francés ha ido decayendo en las últimas semanas y tocó fondo el pasado martes en la final de la NBA Cup, que su equipo ganó, pero él no jugó ni un minuto. Sin tiempo para descansar, en menos de 48 horas tuvieron que afrontar un nuevo partido los Knicks y su entrenador dio más minutos a los jugadores que menos había usado en la Copa. Así, Yabusele pudo jugar 11 minutos ante los Indiana Pacers, frente a los que no estuvo bien (1 de 5 en tiros de campo), para pasar luego a jugar sólo 4 minutos ante sus ex (Sixers) y no participar la pasada madrugada frente a los Miami Heat.

El jugador dejó claro que la situación era la que le tocaba y que sólo le quedaba apretar y seguir esforzándose para encontrar una oportunidad. “No voy a mentir, esto está siendo muy difícil. Soy, ante todo, un competidor. Y esta situación no es en la que pensaba que me iba a ver cuando vine aquí. Yo lo que intento es estar preparado para cuando el entrenador dice mi nombre. Esté el tiempo que esté en pista, intento controlar el impacto que produzco. El año pasado jugué mucho de pívot puro, de cinco, así que no es algo complicado para mí. Intento no estresarme y tener todos los días una actitud positiva”, afirmaba en una entrevista para Ouest el ex del Real Madrid.

La situación ha ido a peor y, como reconocen los periodistas que siguen al equipo, Yabusele está ahora mismo fuera de la rotación. Ante esto, James L. Edwards III de The Athletic publicaba que los Knicks están buscando una salida que pueda ayudarles a reforzar las posiciones que quieren y que podría satisfacer a un Yabusele que quiere jugar.

Yabusele está en "todas" las conversaciones

Para Mike Brown, Guerschon Yabusele, con 2:01, no es el pívot que pueda suplir a Karl-Anthony Towns y a Mitchell Robinson, de ahí que quiera un pívot más puro y de más altura. Además, también están buscando un base-escolta que amplíe la rotación exterior y el francés podría ser una moneda de cambio. Ante esto, según asegura este medio, los Knicks se han declarado "abiertos a transferir" a Yabusele antes de la fecha límite de cambios del 5 de febrero.

Ya se hablan incluso de nombres propios, aunque los ajustes económicos de los Knicks complican la situación. La ficha de Yabusele -11,2 millones de dólares y 5,5 millones de esta temporada- no alivia demasiado, pero puede ayudar en algún intercambio en las próximas semanas. De momento, su nombre está entrando en cualquier conversación que se establezca.