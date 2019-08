Exjugador de la NBA piensa que James no quiso que 'Melo' firmara con Lakers

Redacción Deportes (EE.UU.), 21 ago (EFE).- La polémica envuelve de nuevo a la estrella de la NBA, el alero LeBron James, después que el exjugador Royce White, una primera selección en el sorteo universitario, cree que el alero Carmelo Anthony no firmó con Los Ángeles Lakers por su culpa.



Según las declaraciones que el pasado sábado hizo White, seleccionado por los Rockets de Houston con en el número 16 de la primera ronda del sorteo del 2012, James prefirió que firmasen a Jared Dudley en lugar de a Anthony.



"A Melo se le está descartando", declaró White, quien juega en la liga BIG3, a Fanatics View. "Es uno de los mejores la liga ... Le ha dado demasiado al juego para que no le permitan seguir compitiendo o para que culturalmente solo lleguen a un acuerdo de que ya no es lo suficientemente bueno. Nosotros, los que jugamos al más alto nivel, sabemos lo bueno que es 'Melo'".



A principios de este mes, Anthony le dijo a Stephen A. Smith de ESPN en el programa "First Take" que sentía que "el juego no me quería de regreso" después de que fue dado de baja por los Rockets a principios de la temporada 2018-19.



"No es posible que ni tan siquiera como reserva con los Rockets no hubiese podido continuar en la competición", comentó Anthony, 10 veces All-Star y seis veces All-NBA. "Pero ahora estoy convencido que he recuperado la pasión por volver a jugar".



Anthony, de 35 años, también se ofreció para participar con el equipo de Estados Unidos que va a competir el próximo mes en el Mundial de China y el director ejecutivo de la USA Basketball, Jerry Colangelo, dijo que no era el momento adecuado para que volviese, dado que podría ser una distracción para el resto de los compañeros.



Anthony tiene en su poder tres medallas de oro olímpicas con Estados Unidos conseguidas en Pekín, Londres y Río de Janeiro.



"Tiene un gran nivel, puede seguir jugando en la NBA, pero después del tiempo que ha estado sin hacerlo, no sería el mejor momento para volver con el equipo nacional", comentó Colangelo.



White, que jugó en solo tres partidos de la NBA con los Sacramento Kings, dijo que se preguntó por qué los Lakers no consiguieron a Anthony.



"Sabemos que no hay forma de que los Lakers salgan y firmen a Jared Dudley y no firmen a Carmelo Anthony", comentó White. "Y otra pregunta es, cuando un tipo como LeBron (James) está caminando por aquí como si fuera la cara y la voz de los jugadores, ¿cómo está dejando que su hermano no tenga trabajo?".



"Lo que han hecho con Carmelo (Anthony) y Dudley no es algo que se pueda entender desde el punto de vista profesional", destacó White.



En un tuit que desde entonces ha sido eliminado, Dudley se defendió de los comentarios de White.



"Este no es Melo contra mí, ese hombre es una primera votación al Salón de la Fama", escribió Dudley en la publicación eliminada. "Todos queremos verlo de vuelta en la liga. Esta liga no se trata de quién es mejor que quién, es lo que hacen los jugadores para mejorar el equipo".



Mientras tanto, ni Anthony ni James han hecho ningún comentario sobre la nueva polémica que ha surgido este verano en la NBA.