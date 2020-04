José Luis Llorente, el confinamiento y la plata olímpica de 1984

Madrid, 8 abr (EFE).- Hasta la llegada de los 'Juniors de Oro', el cénit del baloncesto español era la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de 1984, forjada en una memorable semifinal Yugoslavia-España. Protagonista entonces, José Luis Llorente ve una analogía entre aquella gesta y el confinamiento por el coronavirus.



En aquel encuentro contra el temible equipo balcánico liderado por los hermanos Drazen y Aleksandar Petrovic y por Drazen Dalipagic, España protagonizó una mala primera parte y se fue al descanso minimizando pérdidas (40-35), pero se rehizo para ganar 61-74 y asegurar la plata olímpica de Los Ángeles 1984, la primera de su historia.



En la lucha casera contra la pandemia, alargada el pasado fin de semana hasta el 26 de abril, 'Joe' Llorente considera que estamos en ese intermedio. "Cuando el presidente del Gobierno anunció que se prolongaría la situación, pensé que esto era como un partido de baloncesto en el que, más o menos, estamos en el intermedio", explicó a EFE el exbase internacional español.



"En el descanso los equipos reflexionamos sobre qué hacemos bien y qué podemos cambiar. Es lo que hicimos en aquel momento y es un buen punto de partida para este. Empezamos el confinamiento con muchas ganas, pero ahora hay que revisarlo para seguir con nuevos bríos. Eso puede dar ánimos para la forma de echar una mano en esta situación, que es seguir en casa", añadió.



José Luis Llorente (Valladolid, 1959) exjugador de baloncesto en el Real Madrid, Zaragoza, Andorra o Fuenlabrada, y también expresidente del sindicato de jugadores ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales), es también abogado, escritor y conferenciante. Cuando la pandemia le obligó a recluirse en casa, como a la mayoría de españoles, buscó una manera de ayudar.



"Sentía que tenía que hacer algo en esta situación, veía a amigos desorientados. Empecé a hacer vídeos y me di cuenta de que la respuesta era enorme", relató a EFE por videoconferencia.



Estos vídeos, difundidos a través de su perfil en Twitter, 'Joe' Llorente da píldoras sobre actitudes para llevar mejor el confinamiento: mantener la motivación, hacer ejercicio, tener generosidad, ser agradecido, compartir con los mayores o esta comparación con el Yugoslavia-España de 1984.



"Abarco ámbitos que tienen que ver con la psicología, la neurociencia y mi experiencia personal", añadió el exinternacional español, que también incluye términos deportivos en sus recomendaciones.



Uno de ellos es el "entrenamiento invisible", una actitud más propia de los deportistas actuales que los de los 80, basada en otorgar importancia a la relación cuerpo-mente, la alimentación y el descanso. "Entrenar, descansar y alimentarnos bien es entrenamiento invisible y es una de las mejores formas de cuidar la cabeza y el sistema inmune".



"ESPERO QUE EL DEPORTE SEA DE LO PRIMERO EN PONERSE EN MARCHA"



Llorente, que durante veinte años (1994-2014) fue dirigente de la Asociación de Baloncestistas Españoles (ABP), considera que aunque en la situación actual "lo importante es atender a los enfermos", el deporte debería ser una de las primeras actividades en reanudarse cuando sea viable a nivel sanitario.



"Yo creo que será una de las que primero se pongan en marcha, porque aunque muchos sigamos confinados creo que es una forma de diversión muy importante en estos días y de vinculación con emociones. Por supuesto, cumpliendo las normas e imagino que empezando los partidos sin público", apuntó.



No obstante, competiciones, clubes y jugadores afrontan un escenario en el que no saben cuándo van a volver. "En esto, más que un partido de fútbol o baloncesto, que terminan cuando acaba el tiempo, esta situación sería como un partido de tenis. Podría no terminar nunca, pero terminará cuando uno de los contendientes se imponga. El talento de la humanidad nos permitirá ganar", dijo.



Por ello, el exbaloncestista ve probable que algunas competiciones vivan "algún ajuste", como que la Euroliga pase directamente a las fases eliminatorias. Admite que el escenario es muy complicado para los equipos de las competiciones más humildes, como la LEB Oro -donde juega su hijo Sergio, base del Liberbank Oviedo- y LEB plata de baloncesto.



"Los equipos humildes son los que van a sufrir más, siempre pasa igual. El baloncesto depende mucho de los patrocinios, así que dependeremos mucho de si la recuperación es en 'V' o en 'U', como se dice ahora", dijo en referencia a la forma de la gráfica de la crisis y la recuperación económica cuando se reactive la actividad.



No obstante, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio al año 2021 tendrá un efecto positivo para la selección española: la posibilidad de que Pau Gasol llegue recuperado de su lesión: "Actualmente, era muy difícil que pudiera llegar para ser un pilar, así que a Pau Gasol en concreto, creo que le va a ayudar, va a tener más tiempo para recuperarse y tener un equipo en el que jugar".



EL LIVERPOOL-ATLÉTICO, UNA "GRAN EMOCIÓN" PARA LOS LLORENTE-GENTO



Justo antes de que se detuviera la actividad deportiva, la estirpe de los Llorente-Gento (una de las grandes sagas deportivas del país, con futbolistas como Paco Gento, Paco y Julio Llorente; y baloncestistas como José Luis y Toñín), vivió el último éxito de un miembro de su cuarta generación: el medio del Atlético Marcos Llorente, autor de dos goles para la victoria en Liverpool (2-3) en Liga de Campeones.



"Lo vivimos con mucha emoción, somos un clan en el que estamos todos muy juntos. Tenemos el grupo de 'whatsapp' que tienen todas las familias, hablamos todos los días. Mi padre, el abuelo, estaba emocionado, y el resto de la familia también. Sabemos lo que cuesta llegar a esta situación, muchos sinsabores, esfuerzos no recompensados. Saltamos y gritamos cada uno en su salón", recordó.