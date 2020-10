La Euroliga permitirá incluir mensajes contra el racismo en las camisetas

Madrid, 1 oct (EFE).- La Euroliga de baloncesto permitirá a los jugadores llevar mensajes contra el racismo y la desigualdad en su camiseta de juego en lugar de su nombre durante las jornadas 3 y 4 de la competición y también en las camisetas de calentamiento durante las primeras cuatro fechas de la fase regular.



Esta iniciativa forma parte de una campaña de la Euroliga y la asociación de jugadores de la competición (ELPA, por sus siglas en inglés), que bajo el título 'No en nuestro mundo' ('Not in our world') condena el racismo, la discriminación, la desigualdad y la intolerancia.



De esta manera, los jugadores y clubes podrán llevar "mensajes a favor de la justicia social" en sus camisetas de calentamiento en las primeras cuatro jornadas, y los jugadores podrán elegir individualmente si quieren llevar un mensaje en lugar de su nombre en su camiseta de juego en las jornadas 3 y 4.



"Los jugadores, los clubes, la Euroliga y la Asociación de Jugadors cooperarán para asegurarse que todos los mensajes que se muestren en la pista puedan ser vistos por los espectadores", añadió la Euroliga en una nota de prensa.



El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, afirmó en un comunicado que la necesidad de "levantar la voz para promover la tolerancia nunca ha sido tan grande" y añadió que su objetivo es ser "ejemplo de positividad y unidad" en el inicio de una temporada "importante" tras la suspensión de la anterior campaña por la pandemia de coronavirus.



El director de la asociación de jugadores, el expívot esloveno Bostjan Nachbar aseguró que durante las conversaciones previas al reinicio de la competición los jugadores mostraron su interés en poder dar visibilidad a mensajes contra el racismo y la desigualdad, como han hecho sus compañeros de la NBA norteamericana.



"Estamos orgullosos de ver a nuestros jugadores dar un paso adelante por algo tan importante, especialmente porque muchos de ellos se preocupan verdaderamente sobre los problemas de justicia social que afectan a muchas personas en diferentes partes del mundo" señaló Nachba