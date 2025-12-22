Xavi Pascual lamenta el peaje con Clyburn y Shengelia y se compromete a encontrar soluciones

El entrenador del Barça deja claro que el hecho de sufrir lesiones nunca será una excusa y está deseando que llegue ya la batalla táctica con el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius

¡Vaya cambio ha pegado el Barça! Desde la tristeza y máxima vulnerabilidad con Joan Peñarroya hemos pasado a la roca a la que ha dado forma Xavi Pascual, una que camina líder en la Euroliga y que acumula hasta nueve triunfos consecutivos en partidos oficiales. Los datos son buenísimos, pero a los blaugrana les toca ahora dar un paso más para luchar y ganar contra Fenerbahçe, su rival de este martes en la máxima competición continental, en la cual los turcos han vencido en siete de sus últimos ocho compromisos... El técnico de Gavà se muestra entusiasmado por verse las caras ante un contrincante de tal entidad.

"Es el vigente campeón de la Euroliga y será interesante tácticamente. Ambos equipos trabajaremos defensivamente para controlar los puntos fuertes del equipo contrario, y en ataque intentaremos atacar los puntos débiles. Será un partido interesante para el aficionado que le gusta seguir tácticamente el juego", expone en declaraciones difundidas por el club catalán.

Para Xavi Pascual el choque tendrá un sabor especial, ya que en el banquillo rival estará un Sarunas Jasikevicius al que él mismo entrenó en la temporada 2012-13, estando ambos en el Barça. Su presencia y la de jugadores de gran nivel le hacen tener las cosas muy claras. "El Fenerbahce tiene una plantilla muy larga y es un equipo muy bien entrenado", avisa.

Xavi Pascual y las lesiones de Clyburn y Shengelia

Cuestionado por el rendimiento del conjunto azulgrana, que encadena nueve victorias consecutivas y ha disputado seis partidos en doce días, tiene claro que poco más se le puede pedir. "Tiene mucho mérito. El equipo está trabajando muy bien y los resultados están acompañando".

Además, Pascual lamentó la situación que se han encontrado con las lesiones del alero Will Clyburn y del ala-pívot Tornike Shengelia, que se unen a la baja de larga duración del base Juan Núñez. "Esas nuevas bajas suponen un peaje importante, pero a pesar de ellas el equipo debe estar fuerte y encontrar soluciones".

Miles Norris, el último en sumarse a la causa

Lejos de su ostracismo con Peñarroya, el ala-pívot Miles Norris lleva varios partidos formando parte de la rotación y dando un gran rendimiento, sobre todo a la hora de dar un impulso de intensidad al equipo. De cara a este partido asegura encontrarse en un gran momento.

"Las sensaciones son buenas. Será un partido entretenido, en un pabellón con un gran ambiente. Personalmente, me siento bien. Es bueno estar en la pista, tener minutos y jugar un poco más. Tenemos algunos lesionados y los demás tenemos que dar un paso adelante, aprovechar la oportunidad. Intento aportar energía, rebotear y defender", sentencia.