La Euroliga propone reprogramar los partidos dados por perdidos

Euroleague Basketball, el órgano rector de las competiciones de la Euroliga y la Eurocup de baloncesto, ha propuesto este miércoles modificar su reglamento especial por la pandemia para que a los equipos que no dispongan de ocho jugadores aptos por positivos por COVID-19 no se les dé por perdido el partido, que será reprogramado.

El organismo informa de que "propone una modificación del artículo 6 del Reglamento Especial que fue aprobado por los clubes de la Junta Ejecutiva en septiembre de 2020 y que regula las consecuencias de que los equipos no tengan al menos ocho jugadores aptos para jugar en un partido determinado debido a la pandemia.

La norma establecía que "si uno o más jugadores/entrenadores/seguidores del equipo de un club dan positivo en la prueba de COVID-19, el partido se desarrollará según lo previsto, a menos que las autoridades nacionales o locales de uno o ambos clubes implicados o del lugar donde se jugará el partido (en caso de un país neutral) exijan que un grupo numeroso de jugadores o todo el equipo entren en cuarentena".

Además, señalaba que "si al menos ocho jugadores de la 'Lista de Autorización' están en condiciones de jugar, el partido debe seguir adelante en la fecha y lugar programados. El club que no pueda jugar el partido será responsable de que el partido no se lleve a cabo y el Juez Disciplinario declarará al equipo perdedor por el resultado de 0-20 y, cuando corresponda, de la serie de play off".

"La reincidencia originada o debida a pruebas positivas en un equipo no implicará la descalificación de la competición. Si las autoridades nacionales o locales de uno o ambos clubes implicados o del lugar en que se dispute el partido (en caso de un país neutral) impiden a un equipo participar en un partido, a pesar de tener al menos ocho jugadores en la 'Lista de Autorización' aptos para jugar, el Juez de Disciplina declarará que a equipo perdedor por el resultado de 0-20 y, cuando proceda, de las series de play off", indicaba la norma.

A pesar de que el 90 % de los partidos de ambas competiciones se habrán jugado según lo previsto, habida cuenta de los últimos acontecimientos y para proteger a los clubes y la integridad de la competición, Euroleague Basketball propondrá al Consejo Ejecutivo de la Euroliga y al Consejo de la Eurocup "una modificación de este artículo, alineando las consecuencias de tal situación con las de los partidos que no se puedan jugar debido a las restricciones de desplazamiento impuestas por las autoridades locales o nacionales".

Como resultado del cambio de la norma, "los equipos que no puedan contar con al menos ocho jugadores para jugar un partido debido a los positivos de COVID-19, verían el partido o los partidos correspondientes suspendidos y reprogramados para una fecha posterior".

Las reglas existentes (un máximo de tres reprogramaciones para un partido determinado, plazos para reprogramar partidos, etc.) reflejarán las normas aplicadas a las situaciones de restricción de viajes.

Si se aprueba esta propuesta, la modificación "se aplicará con carácter retroactivo" a los partidos que no se hayan jugado hasta la fecha por este motivo, y facultará al Director General de Euroleague Basketball para reprogramar los seis partidos que no se hayan jugado para una fecha futura.

Además, Euroleague Basketball revisará los protocolos vigentes de los equipos afectados, incluidos los de las ligas nacionales, las autoridades locales, los protocolos internos de los equipos, etc.

"Las mejores prácticas de otros equipos de la Euroliga y la Eurocup serán compartidas para ayudar a todos los equipos a maximizar su salud y seguridad", añade.