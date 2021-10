Rafa Luz: "Se hace duro remar todo el partido y que la victoria no llegue"

Bilbao, 13 oct (EFE).- El base brasileño Rafa Luz confesó este miércoles que a la plantilla del Surne Bilbao Basket se le está haciendo "duro" esta temporada, que ha comenzado con pleno de derrotas (0-5), "estar remando todo el partido" con opciones de victoria "y que al final el resultado positivo no venga".



"Estamos intentando aprender y que no se vuelvan a repetir los errores. Detalles muy puntuales que, aunque están siendo mínimos, nos están haciendo perder los partidos", lamentó el jugador paulista días antes de enfrentarse al Urbas Fuenlabrada en Miribilla (domingo, 12.30 horas), un partido que considera "vital" para su equipo.



"Todos los partidos son vitales para nosotros, aunque quizás el de Fuenlabrada más porque solo lleva una victoria y está más cerca de nosotros", dijo, asumiendo la "necesidad de ganar" en la delicada situación de colista en la que está el Bilbao Basket.



"Vamos 0-5 y tenemos la necesidad de ganar. Al final, un jugador vive de eso, de ganar, y se hace duro estar remando todo el partido y que al final el resultado positivo no venga", lamentó encuadrando este negativo inicio con la mala temporada anterior.



"Entre la temporada pasada, que costó mucho, y el haber empezado tan mal de resultados, nos duele bastante haber estado haciendo buen trabajo y no ser capaces de ganar", insistió lamentando fallos en jugadas claves que les llevan a la derrota.



"En Murcia, que no es echar a culpa, hubo un pequeño detalle. Si mete Andrew (Goudelock) el triple que tira a 50 segundos, igual el partido hubiera sido totalmente diferente. Tiró solo un tiro que le encanta y que venía metiendo en el partido. Y ellos sí fueron capaz de meter el triple que nos costó el partido", recordó.



A pesar de su situación, Rafa Luz no cree que a su equipo le estén pesando la ansiedad. "No creo que se note que estamos nerviosos en los partidos, hay errores como en cualquier equipo pero la ansiedad no creo que nos afecte a la hora de jugar", zanjó, considerando que lo que necesita el Surne Bilbao es una victoria.



"Ganar te da ganas de llegar al próximo partido y ganar otra vez", apuntó, admitiendo "la obligación de ganar todos los partidos, principalmente los de casa". "Ya se nos escapó el Zaragoza y con el Barça no aguantamos los minutos que nos hubiera gustado", reconoció, autocrítico.



Ya de cara al domingo, destacó que el Fuenlabrada, "un equipo muy peligroso porque no sabes quién va a jugar bien", ha "competido muy bien hasta ahora" y "ha vendido muy caras sus derrotas".



"Están en un buen estado de forma, Leo (Meindl) está jugando una temporada increíble, (Kyle) Alexander está jugando muy bien y, un poco estilo Murcia, tiene jugadores que pueden romper el partido como Emegano y Novak, que ya estaban el año pasado en el club y que saben de la importancia que tiene cada partido", añadió.