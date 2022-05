Se retira Rafa Martínez, el bético que no pudo jugar nunca en el Betis

El jugador siempre ha mostrado sus sentimientos por la escuadra bética y se queda con esa espinita de no defender la camiseta de las trece barras verdiblancas

Siempre es difícil dar el paso de retirarse, pero a todo deportista le llega el momento de darlo. Eso es lo que ha ocurrido hoy a una de las leyendas vivas de la liga ACB de baloncesto, puesto que Rafa Martínez, jugador del BAXI Manresa, ha anunciado hoy que deja el basket después de que su equipo haya caído eliminado en los play off de la liga ACB contra el Real Madrid.



"Todo acaba y es un orgullo poderlo hacer en casa y me quedo con la gente que he conocido y en los lugares que he estado, confirmo que la próxima temporada ya no jugaré más a baloncesto", dijo el escolta en los micrófonos de Movistar+ asegurando que abandona la práctica profesional del baloncesto después de dos décadas al máximo nivel.



Rafa Martínez cuenta a sus espaldas con más de 600 partidos en la Liga ACB, conquistó el título en 2017 con el Valencia Basket, ganó tres veces la Eurocup (2010, 2014 y 2019) y siempre tuvo el respeto de todo el mundo del baloncesto, compañeros, aficionados y rivales, por ser una excelente persona tanto dentro como fuera de la cancha. De ahí la ovación que le dieron todos en la recta final del choque entre BAXI Manresa y Real Madrid que hizo que el catalán no pudiera contener las lágrimas.





?? "Al final, todo pasa, todo acaba... y es un orgullo poder acabar en mi casa".



Rafa Martínez ??#PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/jRkQEhEySG — Liga Endesa (@ACBCOM) May 28, 2022

Quizás muchos no lo sepan, perose va del baloncesto con una espina clavada. Esa no es otra que la de no haber jugado en el, el club de sus amores, el que sigue desde siempre y por el que estuvo a punto de fichar en 2018 en el, tal y como desveló nuestro compañero, uno de los mejores periodistas de baloncesto de la ciudad de, cuando estaba trabajando en el. " Quería jugar en sitios que me hicieran ilusión y el Betis me hacía mucha ilusión. Hubiera sido un sueño vestir la camiseta que tantas veces me puse de niño. Soy bético y mi familia es bética, pero los sueños a veces no se cumplen. Hubo contactos, pero no se concretó nada, aunque tenía muchas ganas. Me llamaron y no entendí que después todo se quedará ahí si realmente tenían interés. Me daba igual el dinero, porque a estas alturas de mi carrera no es algo en lo que me fuera la vida. Hablé con mi agente y se lo dije así, que lo transmitiese tal cual, pero la oferta nunca llegó", aseguró en una entrevista entre ambos.Para el recuerdo queda el cuestionario que le hizo lasobre el, de fútbol, a comienzos de, donde el escolta demostró ser un seguidor fiel de la escuadra verdiblanca.