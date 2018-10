Sergio Pardilla y Jon Irisarri renuevan con el Caja Rural

Pamplona, 26 oct (EFE).- El manchego Sergio Pardilla y el vasco Jon Irisarri, "dos importantes piezas" del Caja Rural-Seguros RGA, renovaron sus contratos con el equipo navarro para la próxima temporada.

Pardilla cumplirá su quinta campaña con la escuadra navarra, donde se ha convertido en el ciclista más veterano del equipo y un referente para el resto de compañeros, según informó este viernes el Caja Rural.

"Ha sido un 2018 difícil desde el punto de vista deportivo, tanto a nivel individual como de equipo. No han acompañado los resultados y no hemos funcionado como deberíamos. Me quedo con el buen ambiente y el compañerismo que reina en el equipo desde que llegué", afirmó Pardilla.

El manchego se mostró esperanzado de mejorar en 2019: "Los jóvenes que tenemos son pata negra y hay que seguir apostando por ellos. Para el próximo año espero que volvamos al lugar que nos corresponde en cuanto a resultados, hay trabajo que hacer por parte de todos, pero con ganas se puede conseguir".

Por su parte, Irisarri completará su tercera temporada en el Caja Rural después de dar el salto en 2017 procedente del conjunto filial.

"Gracias a los compañeros y al equipo, he podido aprender mucho durante estos dos años, un periodo en el que he cambiado a mejor como ciclista", comentó.

El ciclista guipuzcoano añadió: "Ahora sé regularme y llegar con mejores piernas al final, lo que me da tranquilidad para afrontar las partes más complicadas de carrera. Estoy muy contento de mi evolución".