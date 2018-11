Beloki: "Encontrar un ciclista como Valverde va a ser muy complicado"

Madrid, 26 nov (EFE).- El exciclista guipuzcoano Joseba Beloki, que fue segundo en el Tour de Francia en 2002 y tercero en 2000 y 2001, elogió este lunes al corredor murciano Alejandro Valverde, recientemente campeón del mundo de ruta, y declaró que "encontrar un ciclista como él va a ser muy difícil".

Beloki militó en equipos como el Festina (2000) y ONCE (2001-2003) y subió al podium del Tour de Francia durante tres años consecutivos hasta que una caída el 14 de julio de 2003, cuando le estaba compitiendo la ronda gala al estadounidense Lance Armstrong, marcó su trayectoria profesional.

"A Armstrong no le veía y no tenía relación cordial con él", confesó Beloki, que reconoció que hizo "dos podium lejos del ganador, aunque uno estaba a tiro".

"Hacer un podium a siete minutos del ganador significa que tu lo tienes que hacer muy bien para ganar y Él muy mal. Aún así, con lo que me quedo es que me fui de la historia del Tour atacando. Cuando me caí el US Postal no estaba tan fuerte y yo me encontraba bien, pero es cierto que quedaba la mitad de la prueba", recordó Beloki, que acudió a la presentación del libro 'Historias de la Vuelta', de Álvaro Calleja, junto a otro corredor ilustre, Carlos Barredo.

Beloki destacó que ha habido "pocos ciclistas súper clase" y entre ese grupo destacó a Joaquín 'Purito' Rodríguez, Oscar Freire, Pedro Horrillo y sobre todo Alejandro Valverde, del que dijo que "encontrar un ciclista como él va a ser muy complicado".

Por último, Beloki se acordó de Manolo Saiz, el "mejor director con diferencia" que ha tenido, pese a que "no" tiene "muy buena relación ahora", y también recordó "con cariño" a Julián Gorospe y Juan Fernández.