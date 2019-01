Viviani gana al esprint la etapa inicial del Tour Down Under

El italiano Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) se impuso al esprint en la primera etapa del Tour Down Under, prueba inicial del World Tour 2019. Viviani, que marcó un tiempo de 3h19:47 en la meta instalada en el puerto de Adelaida, surgió en los últimos metros con una gran fuerza para rebasar al alemán Max Walscheid (Sunweb), que parecía tener segura la victoria pero que no resistió el desgaste de haber cambiado el ritmo con anterioridad y pagó el viento de cara. El italiano encabeza la general con cuatro segundos de ventaja sobre el germano y cinco sobre el neozelandés Patrick Bevin (CCC) y el australiano Michael Storer (Sunweb).

- Clasificación de la primera etapa:

.1. Elia Viviani (ITA/Deceuninck-QuickStep) 3:19:47

.2. Max Walscheid (GER/Team Sunweb) m.t.

.3. Jakub Mareczko (ITA/CCC Team) m.t.

.4. Phil Bauhaus (GER/Bahrain-Merida) m.t.

.5. Ryan Gibbons (RSA/Dimension Data) m.t.

.6. Jasper Philipsen (BEL/UAE Team Emirates) m.t.

.7. Kristoffer Halvorsen (NOR/Team Sky) m.t.

.8. Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) m.t.

.9. Danny van Poppel (HOL/Team Jumbo-Visma) m.t.

10. Daniel Hoelgaard (NOR/Groupama-FDJ) m.t.

25. Lluis Mas (ESP/Movistar) m.t.

29. Luis León Sánchez (ESP/Astana) m.t.

- Clasificación general:

.1. Elia Viviani (ITA/Deceuninck-QuickStep 3:19:37

.2. Max Walscheid (GER/Team Sunweb) a 04

.3. Patrick Bevin (NZL/CCC Team) a 05

.4. Michael Storer (AUS/Team Sunweb) m.t.

.5. Jakub Mareczko (ITA/CCC Team) a 06

.6. Jason Lea (AUS/UniSA-Australia) a 08

.7. Phil Bauhaus (GER/Bahrain-Merida) a 10

.8. Ryan Gibbons (RSA/Dimension Data) m.t.

.9. Jasper Philipsen (BEL/UAE Team Emirates) m.t.

10. Kristoffer Halvorsen (NOR/Team Sky) m.t.

27. Lluis Mas (ESP/Movistar) m.t.

31. Luis León Sánchez (ESP/Astana) m.t.