El paralímpico Eduardo Santas, fichaje de la Fundación Euskadi de Mikel Landa

Eduardo Santas, que sufre una hemiplejia en el lado derecho del cuerpo desde que tenía cuatro años a causa de una varicela, es el flamante nuevo fichaje de la Fundación Euskadi que preside Mikel Landa, el corredor de Movistar, que lo ha reclutado para su equipo Elite sub'23, con el que competirá en categoría absoluta.

Santas, de 29 años, nació en Zaragoza, se crió en Tarazona y vive desde hace mucho tiempo en la localidad navarra de Tudela. Como ciclista paralímpico tiene un extenso palmarés que incluye nueve medallas en diez Mundiales (cinco de pista y cinco de ruta) y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Esos logros deportivos no pasaron desapercibidos para Mikel Landa, que no dudó en incorporarlo a su equipo cuando se enteró de su situación hace solo dos meses.



"Un día me junté entrenando con Markel Irizar y tuve una conversación con él explicándole mi situación. Me dijo que me quería ayudar, se puso en contacto con Landa y su fundación, le explicaron el proyecto y Landa tomó la decisión de ficharme. Esto se produjo en los últimos dos meses", declara a EFE Eduardo Santas. "Estar en este equipo es una ilusión muy grande y una oportunidad bonita de progresar deportivamente, ya que los paralímpicos no tenemos mucha oportunidad para competir. Poder estar en el pelotón elite hará que progrese a nivel personal y deportivo. Estamos mucho tiempo solos y ahora voy a estar arropado por un equipo con todos los medios que conlleva y voy a poder salir los fines de semana de viajes y carreras", confiesa. La Fundación Euskadi tiene un equipo profesional de categoría Continental y otro Elite sub'23 con el que competirá Santas. "Puedes correr sin límite de edad, pero como apuestan por la base y la juventud solo cogen a corredores menores de 23 años, pero compiten con gente de todas las edades", señala.

La dirección del equipo quiere que Eduardo Santa compita este año las máximas carreras, aunque aún no tiene un calendario definido. Lo que sí es seguro es que compaginará pruebas absolutas con competiciones paralímpicas para preparar los Juegos de Tokio 2020. "Voy a dar un salto de calidad porque entrenando solo lo puedes hacer bien, pero hay que competir contra gente de nivel para progresar. Seguro que a Tokio llego muy bien preparado y sobre todo muy motivado", declara Santas, que agradece a Landa esta oportunidad que le ha dado.

"Mikel es muy buena persona porque desde el primer momento que le contaron la historia de superación siempre ha querido ayudarme y no ha mostrado estar por encima por ser quién es. Ha estado dispuesto a darme lo que necesitara, me ha metido en su equipo y siempre me dice que me ayudará en mi carrera deportiva", apunta. La historia de Eduardo Santas es una historia de superación. Fue el primer deportista paralímpico en competir en un Campeonato de España absoluto de ciclismo en pista en Mallorca 2017, un hito que repitió un año después en Valencia y que este año tiene también en mente.

Fundación Euskadi, que además del apoyo institucional y privado cuenta con 1.500 socios, apuesta por participar en las mejores pruebas nacionales que no estén dentro del Pro-Tour para lo que ha cerrado una plantilla de once corredores y debutará en la Challengue de Mallorca desde el 31 de enero.