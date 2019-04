Ion Izagirre, la emoción de ganar en casa

Eibar (Guipúzcoa), 13 abr (EFE).- Ion Izagirre (Ormaiztegi, Gipuzkoa, 30 años) rubricó el trabajo estratégico a la antigua usanza del Astana para lograr una victoria de esas que "tienen un sabor especial" y que le refuerza moralmente ante el reto de acudir el Giro de Italia en su función de ayudar al colombiano "Supermán" y luego intentar su cuota de protagonismo como líder del equipo en la Vuelta.



Izagirre, hijo del exdoble campeón de España de ciclocross José Ramón y hermano de Gorka, actual campeón de España, es uno de los corredores llamados a tirar del carro de la transición en el ciclismo, que espera recambios tras la retirada de Alberto Contador y Purito Rodríguez.



"Están llegando las victorias después de dos años de sequía, ya ni me acordaba de alzar los brazos, y ha llegado en casa, que siempre tiene un sabor especial. Ha sido algo emocionante, especial, en meta estaba mi hija, mis familiares, mis amigos, han sido muchas emociones en pocos segundos", decía en meta el ciclista guipuzcoano.



Una victoria muy costosa, pues Izagirre empezó la etapa con un retraso de 54 segundos sobre el alemán Buchmann. El trabajo estratégico del equipo fue crucial para lograr la tarde de gloria del líder del Astana.



"Sabía que iba a costar, y viendo el potencial del Bora aún más. Ayer tuvimos una decepción por la exhibición de Buchmann y sus compañeros, pero no tiramos la toalla y sabíamos que teníamos opciones. Nuestro bloque también es potente y había que probar. Todo salió bien".



En Eibar se confirmó además el regreso al primer escalón de Ion Izagirre después de dos años de tinieblas. La caída en el Tour 2017 en la misma maldita curva que arrasó a Alejandro Valverde le trajo por la calle de la amargura. Aquel año y 2018 quedaron para el olvido.



Esta temporada salió el sol temprano para el menor de los Izagirre. Se adjudicó la general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y una etapa de la París Niza. Una manera espectacular de estrenar el maillot del Astana, el equipo que se fijó en él Tras dos años en el 'Bahrain' de Vincenzo Nibali.



Y en abril, mes de las clásicas, Izagirre fue profeta en su tierra, ante su afición, a un paso de casa. Un impulso moral para continuar la temporada con moral. El de Ormaiztegi sabe que en el Giro tendrá que sudar para que el colombiano Miguel Ángel López trate de vestirse de rosa, pero el cartucho de la Vuelta lo quiere para él.



"No sé si pude optar a una grande, siempre me lo preguntan. En el Giro tengo una misión concreta que cumplir, pero en la segunda parte de la temporada haré la Vuelta y quiero hablar con el equipo para preparar la general, al menos me gustaría intentarlo".



Izagirre, que debutó como profesional en el Orbea en 2009, pasó en 2011 al Euskaltel, donde ya coincidió con su hermano Gorka y firmó una etapa en el Giro, y pasó al Movistar en 2014.



En 2016 se consagró en el Tour de Francia logrando la penúltima etapa en Morzine, "junto con la Itzulia 2019 tal vez el momento más emocionante" de su carrera. En 2017, ya con el maillot del Bahrein llegó el accidente del Tour y el comienzo del ostracismo.



"Como en casa en ningún sitio para ganar". Lo dijo Izagirre entre lágrimas en Eibar, la localidad armera cuna del ciclismo español. Hacía 16 años que la ronda vasca no veía un triunfo de uno de los suyos. Hasta que llegó Ion Izagirre con las tropas del Astana para sacar lágrimas de emoción entre una afición que vive el deporte del pedal.



Carlos de Torres