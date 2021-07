Pogacar: "No me provoca estrés la contrarreloj"

Pogacar: "No me provoca estrés la contrarreloj"

Libourne (Francia), 16 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar aseguró que no se siente estresado por lograr este sábado un cuarto triunfo de etapa en el Tour de Francia, en la contrarreloj entre los viñedos de Burdeos.



"Veremos cómo descanso esta noche y cómo me despierto. Abordaré la contrarreloj sin estrés ni presión, trataré de hacerlo lo mejor posible", dijo el líder de la general, que tiene una renta de 5.45 con respecto danés Jonas Vingegaard y de 5.51 frente el ecuatoriano Richard Carapaz.



Pogacar afirmó que se alegró mucho de la victoria de etapa este viernes de su compatriota Matej Mohoric, y de que la etapa fuera tranquila una vez que se formó un escapada sólida.



El esloveno reconoció que intervino al inicio de la jornada cuando se produjeron varias caídas y algunos equipos quisieron elevar el ritmo del grupo.



"En una etapa como esta, con tantos kilómetros, no es bonito ver esto, todo el mundo quiere terminar el Tour, no queremos sufrir más, hemos perdido tantos compañeros en los primeros días que no me parecía necesario rodar tan rápido y dejar atrás a los que se habían caído. Pensaba que había que esperarles", comentó.



El esloveno fue cuestionado también sobre la información publicada en Suiza sobre el hecho de que se escuchen ruidos raros en las ruedas traseras de las bicicletas de algunos equipos, entre ellos el UAE.



"En el pelotón eso no se escucha", se limitó a decir el corredor de ese equipo.