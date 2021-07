Jesús Herrada: "El Tour no ha salido bien, ahora en Tokio al cien por cien"

París, 18 jul (EFE).- El español Jesús Herrada (Cofidis) no terminó contento con su participación en el Tour, afectado física y mentalmente por una caída en la primera etapa, pero se mostró ilusionado en la meta de París con la prueba en línea de los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrá lugar el próximo sábado día 24.



"No ha sido el Tour esperado, tenía ganas de terminar y de viajar a Tokio. Es cierto que este año he estado en pocas fugas. El primer día me afectó la caída del final, tuve un corte en el dedo y mentalmente me costó recuperar. Luego me afectó el frío y las lluvias. Las cosas no me han salido bien", reconoció el corredor de Mota del Cuervo, clasificado en el puesto 87 de la general.



Herrada viajará a Japón el próximo lunes como uno de los cinco componentes del equipo español. Lo hará con la motivación que siempre le supone el equipo nacional.



"Para mi ir con la selección es un honor y un privilegio, suelo rendir a buen nivel y voy a tratar de dar el 110 por ciento en Tokio".



Herrada, de 30 años, tiene claro que su papel será el de trabajar para el líder del equipo olímpico español, Alejandro Valverde.



"Por supuesto que hay que trabajar para Alejandro Valverde, la carrera será muy dura, pero a él le viene bien. Los rivales están muy fuertes y será difícil lograr una medalla, pero vamos a Tokio a luchar", concluyó.