"Viva el Betis y viva tú"; Joaquín cambia el tenis por la bici para felicitar a Juanpe López por su 'maglia rosa'

El capitán del Betis felicita al ciclista de Lebrija (Sevilla) por su liderato en el Giro de Italia y lo hace, como no podía ser de otro modo, con un divertido chiste; entre risas, Borja Iglesias se suma al mensaje de su capitán

El ciclismo español está de enhorabuena gracias al deporte andaluz. Siete años han pasado desde que Alberto Contador se enfundó la 'maglia rosa' en 2015 y ningún otro corredor patrio había vuelto a liderar la clasificación del prestigioso Giro de Italia hasta que esta semana lo ha conseguido Juan Pedro López, un sevillano de Lebrija y aficionado al Real Betis que no para de recibir felicitaciones por su logro. Entre ellas, y como no podía ser de otro modo, no ha faltado una muy especial que llega desde Heliópolis.

Las merecidas loas que el Betis ha dedicado a Juanpe han tenido como protagonista al siempre extrovertido capitán verdiblanco, Joaquín Sánchez, quien ha abandonado la raqueta de tenis para subirse a una bicicleta -estática en su caso- para darle la enhorabuena al líder del Giro con su particular estilo, marcado por su particular sentido del humor y acompañado de la especialidad de la casa: el chiste.

Joaquín ha subido un vídeo a sus perfiles oficiales en redes sociales en el que se le ve pedaleando en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. "Enhorabuena, campeón", le dice el capitán del Betis al ciclista, felicitación a la que se une también Borja Iglesias, que 'chupa cámara' y, entre risas por el chiste del portuense, le manda otro mensaje a Juanpe: "Enhorabuena, tío". "Viva el Betis y viva tú".

El lebrijano Juan Pedro López se formó en las categorías inferiores de la Fundación Contador. No lo tuvo nada fácil para dar el salto a la elite, pero gracias a su buen papel, el Trek le ofreció la posibilidad como 'stagiere' y la aprovechó. Desde entonces, ya había mostrado su valía en carreras como Itzulia o La Vuelta a España, aunque sin el éxito que está cosechando en el Giro de Italia de 2022, donde ya suma dos etapas como 'maglia rosa' y está viviendo "un sueño" del que no quiere despertar.

"Illo, Juanpe, que no me ha dado tiempo ni a felicitarte, pichita mía...", comienza su felicitación un Joaquín que echó mano de la historia de "aquel que le llaman de la empresa de preservativos Durex...". Dale al play en el vídeo que aparece bajo estas líneas para saber cómo termina el chiste elegido por el capitán del Betis para su original y divertida felicitación a Juanpe.