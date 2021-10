El VI Torneo Internacional Ciudad de Sevilla de Balonmano Veterano regresa con fuerza tras la pandemia.

Esta competición, considerada como una de las mejores de Europa en su categoría, se disputará este sábado 23 de octubre en el Pabellón Ifni

La mejoría en la situación de la pandemia del coronavirus ha provocado que muchos sectores estén intentando volver a la normalidad. Y uno de ellos en lo que está ocurriendo es en el deportivo. Así, el C. D. Veteranos Balonmano de Sevilla no ha querido esperar más tiempo y ha organizado un evento que ya se ha convertido en un clásico de este deporte en la capital de Andalucía: el Torneo Internacional Ciudad de Sevilla de Balonmano Veterano.

En esta ocasión será la sexta edición, la cual llega con mucha fuerza después de que en el año 2020 tuviera que ser suspendido debido al Covid. La cita tendrá lugar este sábado 23 de octubre en el Pabellón Ifni de Sevilla, donde se reunirán hasta un total de nueve equipos entre nacionales e internacionales.

De este modo, Deusto de Bilbao, La Roca de Cataluña, Gades Amigos de Juan Soriano de Cádiz, Puerto-Fost (formado por jugadores de Puerto Sagunto y Sant Fost), el equipo polaco de Dzik Warszawa - Handball team, el también polaco Oldi +50 Szczecin Polska Szczecin, el HAND M50 Portugal y el Bicskei TC húngaro serán los rivales del C. D. Veteranos Balonmano de Sevilla, que actuará como anfitrión.

La entrada es gratuita y, gracias a la nueva situación postpandemia, las restricciones sólo se circunscriben a la obligación del uso de la mascarilla en espacios interiores, por lo que cualquier persona amante del balonmano o del deporte en general podrá acercarse durante todo el día y disfrutar de esta cita en una categoría veterana que busca transmitir valores positivos y fomentar la expansión de este deporte en la ciudad.

Deporte, comida y convivencia

La atención no sólo estará centrada en la pista, sino que, además, habrá un ambigú en el que se podrá comer y beber a precios populares aprovechando el día para realizar una convivencia entre todos los amantes de este deporte. De hecho, más allá de los partidos del VI Torneo Internacional Ciudad de Sevilla de Balonmano Veterano, este evento es también utilizado por el club organizador para invitar a todos los equipos y seguidores del balonmano sevillano para pasar una jornada festiva.

Así lo explica su presidente, Guillermo Gómez del Castillo: "Esta edición es la que más ilusión nos hace debido a que tuvimos que suspender la anterior por el Covid. De hecho, siempre lo hemos organizado en marzo, pero no hemos querido esperar más tiempo y por eso va a ser este sábado 23 de octubre. Y nuestra decisión ha tenido mucha aceptación, ya que han sido muchos los equipos que han querido estar en el torneo. Hasta el punto de que hemos tenido que decirle a varios que no era posible ya que sólo contamos con una pista y no era viable".

Asimismo, Gómez del Castillo añade que "va a ser un torneo muy atractivo y con mucha calidad. Vienen varios equipos españoles de nivel y los extranjeros que nos visitan son asiduos a los campeonatos de Europa de esta categoría. Por eso invitamos a todas las personas que quieran a pasarse por el Pabellón Ifni porque, aunque en el balonmano veterano se pierda algo de fuerza, la técnica sigue intacta. Será una jornada que comenzará por la mañana temprano y acabará sobre las 20.00 horas tras unos quince partidos, de modo que hay muchas opciones para que la gente se acerque, vea un poco de balonmano y se reúna en torno al ambigú, que siempre ha sido un éxito en todas las ediciones".

El C. D. Veteranos Balonmano de Sevilla, que nació hace once años, tiene como objetivo principal fomentar el balonmano, siendo este torneo uno de los eventos que organizan cada año. Pero también apoyan a equipos como el Balonmano Base Sevilla y el Balonmano Triana, así como tienen bastante peso en el nuevo proyecto del Helvetia BM Prointegrada, que tiene como meta conseguir que el balonmano sevillano llegue a la élite.

El VI Torneo Internacional Ciudad de Sevilla de Balonmano Veterano no sería posible sin el patrocinio de Prointegrada y la colaboración de empresas como Cruzcampo, Coca Cola y el Instituto Municipal de Deportes (IMD), que cede las instalaciones del Pabellón Ifni y siempre muestra su apoyo al balonmano veterano. Asimismo, es fundamental la aportación de la Federación Sevillana de Balonmano, la cual aporta árbitros en activo y de nivel que se suman a árbitros veteranos que ya colgaron el silbato en su día.

Fecha: sábado 23 de octubre desde las 09.00 a las 20.00 horas

Lugar: Pabellón Ifni (C. Ifni, 1, 41012 Sevilla)

Entrada: gratuita