Alcalá de Guadaíra abre un año mágico del Circuito provincial de Campo a través

Esta localidad será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las carreras de campo a través, que tanta emoción atrae en aquellos que participan en la misma

El año 2026 abre sus puertas de la mejor manera posible y las ganas de vivir la pasión deportiva van aumentando. Poco a poco, los sueños van aumentando y la emoción crece. Para ello, Sevilla ofrece una oportunidad totalmente única, con parajes y experiencias totalmente únicas que hacen que la actividad física se viva de una manera aún más especial. Desde la Diputación de Sevilla, se sigue apostando por la promoción del atletismo, abriendo un espacio para que cualquier persona que lo desee pueda abrirse un hueco dentro de un increíble circuito de actividades deportivas.

Uno de los circuitos más queridos es el provincial de campo a través, que permite recorrer espacios singulares que sirven para conocer enclaves que solo se pueden ver en la provincia sevillana. Esta es una modalidad atlética que permite el aprovechamiento de recursos naturales para poder adaptarse a todos esos sitios que la propia naturaleza dota. Tras el pequeño descanso por las fechas navideñas, se acerca una fecha de vital importancia para los amantes de esta disciplina, como es la 4ª jornada de este Circuito, un momento esperado por muchos de los que muestran su interés en la celebración de la misma. El próximo 17 de enero, a las 10:30 de la mañana, dará comienzo esta jornada en el municipio de Alcalá de Guadaira. Una gran oportunidad para poder conocer una localidad singular de la provincia.

Para este circuito, cualquier persona nacida antes de 2018 se podrá presentar quedando bajo la responsabilidad individual, o del tutor legal en el caso de los menores, la consideración de la aptitud física adecuada para tomar parte en las mismas. Hasta once pruebas serán las que se celebren en esas mañanas deportivas, ofreciendo así una gran experiencia para todas aquellas familias o personas que decidan presentarse a la misma. Los dorsales de estas pruebas se podrán recoger desde una hora antes del comienzo de cada prueba, habiendo una asignación de un número fijo para todo el circuito.

Es importante recordar que esta será la última computable tanto para la clasificación individual y por equipo, todo esto antes de la Copa Diputación de Sevilla que se celebrará el próximo 31 de enero, que será la última jornada y donde se hará la entrega de premios del Circuito de campo a través y de la misma Copa. La Copa de Diputación de Sevilla de Campo a Través es una premiación independiente al Circuito Provincial de Campo a Través, consistente en una clasificación por equipos mixtos.

La participación es individual y libre para cualquier deportista, al igual que todas las jornadas del circuito, con la particularidad que la clasificación de equipos mixtos se conforma con la suma del resultado individual de los mejores deportistas masculinos y femeninos de cada entidad. A esta copa puede optar cualquier entidad, independientemente del domicilio social que tenga.