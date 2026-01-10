Benacazón será el inicio de un apasionante año de BTT

Benacazón, tras el éxito de Aznalcóllar, será el próximo destino del circuito BTT de la provincia de Sevilla; que regresa tras el pequeño parón con mucha ambición para este nuevo año

El nuevo año 2026 abre el telón y muchas son las propuestas de año nuevo que suelen hacerse. Entre el público general, es común ver esas ideas de poder hacer algo de más actividad física, algo que motiva a muchos de poder alcanzar un estilo de vida donde la actividad física tiene un lugar importante. Sin lugar a duda, si hay escenarios buenos para ello, uno de ellos es Sevilla. La provincia ofrece una gran cantidad de parajes, tanto naturales como deportivos, que potencian esa idea de la realización del deporte. Y, con este nuevo año, se abre un importante calendario deportivo.

Muchos son los eventos que, desde la Diputación, ponen a disposición del gran público. Una de las que encabeza esta lista es la BTT, que sirve para vivir al máximo la experiencia de la montaña subidos a la bicicleta. En este caso, las jornadas de esta disciplina regresan tras el parón navideño, que dejó una gran experiencia en la localidad de Aznalcóllar. En esa ocasión, tres recorridos adaptados a diferentes franjas de edad fueron los que sirvieron para brindar una gran jornada a todos aquellos que participaron de la misma, donde destacaron Ana Belén Báñez y Juan José Rincón.

En esta ocasión, será la localidad de Benacazón la que abrirá este nuevo año 2026, con una nueva ruta ciclista que brindará de grandes recuerdos a todos los que decidan emprender esta aventura. Esta se celebrará el próximo 11 de enero a las 10 de la mañana, e incluirá todas las categorías, pasando desde los más pequeños hasta el máster 60 tanto masculino como femenino. El circuito empezará a las afueras, en el Mirador de la Cárcava, una zona que tiene grandes vistas sobre el Valle del Guadiamar. Habrá dos recorridos para las diferentes franjas de edad, uno de 1,11km destinado a categorías de escuelas y otro de mayor exigencia física y técnica de 4,04km. De esta forma, se consigue vivir una experiencia totalmente única para todos los participantes.

A pesar de que las inscripciones online acabaron el pasado día 8 de enero a las 15:00, el día de la prueba también se podrá realizar in situ en horario de 8:00 a 9:00. De esta forma, se consigue que todos aquellos que lo deseen puedan vivir una gran mañana deportiva y que, poco a poco, todo aquel que lo desee pueda adherirse a una disciplina que seguirá teniendo citas durante este año 2026.