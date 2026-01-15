Regresa el Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica por todo lo alto

Este fin de semana dará comienzo el Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica, que servirá para vivir grandes jornadas de esta disciplina hasta el mes de mayo

La provincia de Sevilla es, sin lugar a duda, uno de los lugares referenciales en promoción del deporte. No es una mera opinión, ya que son muchos los espacios alternativos que permiten dar oportunidad a casi todas las disciplinas existentes. Un hecho que convierte a la provincia en un auténtico referente para todos aquellos que buscan la realización de todo tipo de actividades deportivas. La Diputación de Sevilla recoge ese guante y es una de las garantes de proporcionar importantes eventos que potencian los lugares y actividades que se pueden encontrar en la provincia. Uno de los circuitos más importantes es aquel de Gimnasia Rítmica, que ofrece una gran experiencia para todos aquellos que deseen participar.

Este circuito está formado por un total de 18 jornadas divididas en dos modalidades de participación, estando divididas las mismas en ocho jornadas de Competición y diez de Promoción. Dentro de la modalidad Competición, se podrá participar de manera individual o en conjuntos. Por su parte, en la de Promoción, se podrá por equipos o en conjuntos. Para todas las modalidades, se competirá en un grupo único según categoría, excepto para la modalidad Individual Competición. Para esta se realizará una división en dos grupos (A y B) para los municipios interesados en participar, atendiendo a su volumen de participación y de ubicación geográfica.

Varias son las categorías que podrán participar en este circuito, dando una oportunidad a un rango importante de edad. En este caso, encontramos las siguientes categorías: Prebenjamín (2019-2020), Benjamín (2017-2018), Alevín (2015-2016), Infantil (2013-2014), Junior (2011-2012) y, por último, Senior (2010 y anteriores). Este circuito tiene por objetivo la promoción deportiva por lo que se destina íntegramente a deportistas no federados. Los participantes federados no podrán participar dentro de ese circuito, por lo que es necesario poseer la baja federativa con anterioridad a la fecha de comienzo del Circuito Provincial para poder ser inscrito.

Estas jornadas darán su pistoletazo de salida el próximo 17 de enero en Lebrija, donde el grupo A tendrá la oportunidad de poder competir dentro del marco Individual Competición. Esta fecha será el comienzo de un apasionante circuito que vivirá su jornada final el 2 de mayo en la localidad de Los Palacios y Villafranca.

Muchas son las ilusiones que despierta este evento entre los deportistas de esta disciplina, convirtiéndose en una oportunidad única para sus habilidades en un marco único como es la provincia de Sevilla. Un hecho que ya se extiende en varias disciplinas gracias al compromiso de la Diputación.