La Facultad de Ciencias del Deporte de la UPO, entre las mejores de España según el Ranking de Shanghái

El Ranking de Shanghái ha publicado los resultados del Global Ranking of Sport Science Schools and Departments 2020, una clasificación con los mejores centros de investigación del mundo en ciencias de la actividad física. La Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide se sitúa en el rango 101-150 en este ranking y en cuarta posición nacional, junto a la Universidad Politécnica de Madrid. Las universidades de Granada, Extremadura y Zaragoza ocupan las tres primeras posiciones españolas.

En total este ranking sobre Ciencias del Deporte elaborado por ARWU (Academic Ranking of World Universities o Ranking de Shanghái) ha evaluado a facultades y departamentos que investigan sobre Ciencias del Deporte de 429 universidades de todo el mundo. De ellas ha seleccionado 300 en su listado, en base a indicadores cuantitativos y cualitativos sobre la investigación desarrollada en los últimos cinco años: publicaciones indexadas en Web of Science; número total de citas recibidas y por trabajo de investigación; publicaciones en las principales revistas de la disciplina; y porcentaje de investigaciones llevadas a cabo en colaboración con instituciones de otros países.

La Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide mejora de este modo su posición en el principal índice global de universidades, centrado en el volumen e impacto de los resultados de investigación, ya que en la anterior edición ocupaba la horquilla 151-200.