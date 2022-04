La US conquista dieciséis medallas por equipos en los CAU 2022

La US conquista dieciséis medallas por equipos en los CAU 2022 SADUS

Los equipos de la Universidad de Sevilla triunfan con un balance de seis oros, cuatro platas y seis bronces a las que se suman varios premios individuales en natación

Los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2022 han llegado a su fin tras la culminación de las competiciones de baloncesto masculino y de pádel femenino, masculino y mixto, realizadas del 29 al 31 de marzo, en Sevilla. Con ello, la Universidad de Sevilla concluye una gran participación en este certamen autonómico que le deja con dieciséis triunfos por equipos: seis oros, cuatro platas y seis bronces que se suman a varias medallas individuales obtenidas en natación.

El rugby 7 ha sido la joya de la corona ya que, la US ha alcanzado el oro tanto en la categoría femenina como en la masculina, consolidándose como la campeona absoluta de esta competición celebrada en casa. También, su actuación fue brillante en los CAU de Baloncesto masculino, en los que la US ejercía de anfitriona, ya que su equipo revalidó el título de campeón de Andalucía universitario conquistado el año pasado.

A estos logros hay que añadir la consecución del oro en los Campeonatos de fútbol 11 femenino que se disputaron en Granada, donde las universitarias sevillanas mostraron un dominio incontestable; así como el metal dorado que recibió la pareja mixta que acudió a los CAU de Pádel.

Igualmente, los CAU de Natación dejaron un muy buen sabor de boca, ya que la Universidad de Sevilla fue oro por equipos en la categoría masculina, subcampeona absoluta y bronce por equipos en la categoría femenina. Todo esto sin dejar de lado que, la US quedó subcampeona por equipos de pádel, y se colgó la medalla de plata en esta misma modalidad deportiva, gracias al excelente desempeño de sus representantes femeninas.

No menos satisfactorios fueron los trofeos de bronce alcanzados por la US en los CAU de Campo a través, Balonmano, Baloncesto y Voleibol femenino, y en Fútbol Sala masculino. Con este importante palmarés, la US se queda con el pase directo a los Campeonatos de España Universitarios en las disciplinas de fútbol 11 femenino, rugby 7 femenino y masculino, y baloncesto masculino que se desarrollarán próximamente.