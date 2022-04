Laura Graham: "El hockey me motiva a trabajar"

Internacional por la selección irlandesa de Hockey Sala y estudiante de la Universidad de Birmingham, una Erasmus le ha permitido ser uno de los fichajes estrellas de este curso en la Universidad de Sevilla

Laura Graham, estudiante de la Universidad de Birmingham (Inglaterra), es una deportista de 20 años que se ha sumado esta temporada a las filas del equipo sénior de hockey femenino de la Universidad de Sevilla.

Esta alumna procedente de Irlanda que cursa el Grado en Lengua y Literatura Alemanas en la US como parte del programa Erasmus, pese a su corta edad, ha sido convocada por la Selección Irlandesa de Hockey Sala por su alto nivel de rendimiento, algo que para la jugadora "es un gran honor y una experiencia muy especial".

Laura se inició en el hockey gracias a la influencia de su madre y de sus hermanos, quienes practicaban esta modalidad deportiva en Holanda, país donde residió años atrás junto a su familia. En la actualidad, forma parte del 'Uni' femenino de hockey sala, un conjunto que ella define como "sólido" por su gran desempeño en el Campeonato de Andalucía de Primera División.

Para ella, compaginar el deporte con sus estudios no es una cuestión tediosa. "El hockey me motiva a trabajar y mis estudios me motivan a jugar", confiesa Laura, para quien la relación de estas actividades es armoniosa y coexistente, y solo requiere aplicar la fórmula de "autodisciplina, motivación, organización y sacrificio" que, según ella, "son esenciales para poder estudiar y disfrutar del hockey".

A pesar de que Laura está de paso por el 'Uni', porque cuando termine la temporada regresará a Birmingham para seguir con su club, desde la Universidad de Sevilla se exalta el compromiso y la aportación que ella ha tenido con el equipo, y se motiva a la estudiante a cumplir con sus objetivos en este deporte: seguir dándole visibilidad al hockey femenino.