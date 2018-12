Kerman Lejarraga: ´Mi sueño es pelear en San Mamés´

Madrid, 4 dic (EFE).- El español Kerman Lejarraga, reciente bicampeón de Europa de boxeo en el peso wélter (entre 63,503 y 66,678 kilogramos), aseguró este martes, en una entrevista con la Agencia EFE, que el sueño que le queda por cumplir es "pelear en San Mamés".



Durante la conversación declaró que no tiene prisa por irse a Estados Unidos a pelear en busca de un título mundial porque le gusta pelear en España, ya que es "casero" y se lo "puede permitir" por la afición que mueve y que le hace llenar pabellones.



Pregunta.- ¿Cómo empezó en el boxeo?



Respuesta.- Yo empecé haciendo judo y luego 'kickboxing', pero mi tío me dijo que me pasara al boxeo. Un amigo me presentó a Txuxi (su representante) y hasta ahora.



P.- ¿Qué es lo que le enganchó al boxeo y no a otro deporte?



R.- Me mantenía centrado. Nno salía, hacía una vida rígida y me refugiaba en el deporte.



P.- ¿Cómo es su día a día?



R.- Me levanto a las cinco de la mañana todos los días y voy a correr una hora con mis perros y después voy a Getxo a hacer físico. Desayuno y descanso hasta la tarde, haciendo cosas que tengo que hacer como ir a buscar a mi niña al colegio o ir a comprar, y por la tarde voy al gimnasio a boxear. Así, todos los días.



P.- A muchos boxeadores en España les cuesta vivir sólo del boxeo, pero usted lo ha conseguido.



R.- Ahora gracias al equipo que tengo puedo vivir tranquilo tras los Campeonatos de Europa.



P.- ¿Cómo definiría su estilo de boxeo?



R.- Agresivo, sobre todo agresivo.



P.- ¿Se compara con alguien en particular?



R.- Para cada pelea trabajo una cosa y, siempre respetando mi manera de pelear, trabajo cosas nuevas.



P.- ¿Quién es su ídolo?



R.- Andoni Gago (boxeador español, nacido en Bilbao)



P.- Su última pelea, el 17 de noviembre, contra el británico Frankie Gavin en la que ibas a poner el título de Europa en juego estuvo enturbiada porque no dio el peso, ¿cómo la recuerda?



R.- Al final hay que estar en la pelea. Yo di el peso y fuimos bien preparados y bien tranquilos. De menos a más. Los dos primeros asaltos le estuve estudiando y al final salió el trabajo que estuvimos haciendo en los entrenamientos: le agarré arrib, donde se cubría bien, y le pillamos abajo.



P.- ¿Le afectó mentalmente el hecho de que no diera el peso? (Al no entrar en el peso acordado, Frankie Gavin dejó de ser aspirante al título aunque se disputase la pelea?



R.- Para nada. Yo di el peso y eso era lo importante para mí.



P.- ¿Alguna vez ha tenido problemas con el peso?



R.- Lo doy siempre por debajo, siempre; hay que ser profesional.



P.- P.- Para revalidar el título europeo del peso wélter debería pelear con Ceferino Rodríguez Noda, 'Ferino V', ¿se lo plantea?



R.- Lo de Ferino... a mí me dijo que tenía que esperar para pelear con mayores y yo hago caso omiso a estas cosas. Si mi equipo quiere que pelee con Ferino lo haré, y si no con quien me digan.



P.- Parece que hay un pique entre vosotros...



R.- Pique yo no tengo ninguno, lo tendrá él. Yo me dedico a entrenar, no me meto en esas cosas.



P.- Tras esta pelea mantuvo su título y ganó con contundencia. ¿Piensa en pelear en Estados Unidos?



R.- A mi me gusta pelear aquí, soy casero como quien dice. Me gusta porque sé que podemos hacerlo por la afición que tenemos en toda España, nos lo podemos permitir. ¿Para qué me voy a ir a pelear fuera ocho o diez asaltos cuando puedo pelear por un título en España?



P.- ¿Entonces no tiene en mente el objetivo de ser campeón del mundo?



R.- No, yo lo que venga. Como me dijo Javier Castillejo (campeón del mundo del peso medio y wélter) le tengo que sacar rentabilidad al campeonato de Europa, lo hemos defendido dos veces y si lo podemos defender tres o cuatro mejor que mejor. Si corres te chocas, hay que ir paso a paso.



P.- Es un boxeador capaz de llenar pabellones, algo muy difícil en España, ¿qué cree que le transmite a la gente.



R.- Es difícil decirlo. Tiene que ver con lo que transmites como persona. Por boxear o tener un cinturón a mí me da igual, eso lo voy a perder algún día. Tengo mis amigos de siempre, mi familia y mi equipo; llenamos todos.



P.- ¿Qué sueño le queda por cumplir?



R.- Pelear en San Mamés.



Óscar Maya Belchí