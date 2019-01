Ander Mirambell, decimoséptimo en el Campeonato de Europa

El español Ander Mirambell reapareció este viernes en Innsbruck (Austria) con un decimoséptimo puesto en el Campeonato de Europa de skeleton. Disputado en el marco de una prueba de la Copa del Mundo de la especialidad, el Campeonato de Europa motivó el regreso a la competición de Ander Mirambell después de más de dos meses de parón por una lesión en la espalda.

El catalán paró el crono en 54:43 segundos y se ubicó en el vigésimo tercer puesto de la Copa del Mundo y el decimoséptimo en la clasificación del Campeonato de Europa. Mirambell, según informó este viernes en un comunicado, compitió "con mucho dolor". Por este motivo, se vio perjudicado "en el empuje inicial, un tramo fundamental en el trazado de Igls, el más corto del mundo", explicó. "He notado lo más parecido a tres 'cuchilladas' en el cuarto, sexto y séptimo apoyo que me han llegado incluso a apartar inconscientemente del trineo. La arrancada ha sido un lastre muy grande en este circuito, donde esta fase es especialmente importante", comentó Mirambell.



Entre los aspectos positivos, Ander Mirambell destacó la velocidad punta alcanzada (117,8 km/h). "Si calculamos que por cada décima que cedes en la salida entregas otras tres en la zona baja, puedo concluir que me encuentro en mi mejor momento a nivel de pilotaje. Es frustrante, pero conocíamos la situación de partida y toca asumirla, siendo a la vez consciente de que en condiciones normales deberíamos estar en otras posiciones", abundó. "Me quedo con lo positivo: el pilotaje va por buena línea, el trineo también y, salvo la salida, somos competitivos", subrayó. Ander Mirambell volverá a la competición el 25 de enero en el circuito de Saint Moritz.