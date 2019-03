Valido: Por mi cabeza loca soy el jugador que más veces se ha retirado

Alexis Valido (Las Palmas de Gran Canaria, 9-3-1976), uno de los mejores líberos del mundo en la década de los noventa, ha encontrado en el Arona Tenerife, de la Superliga 2, un club que le ha dado estabilidad y calma, tras una tormentosa relación de amor-odio con el voleibol a lo largo de casi treinta años.



Internacional en 312 ocasiones, olímpico en Sídney 2000, ganador de 3 Copas del Rey (2 con el Unicaja y 1 con Guaguas), una Liga (Guaguas) y 4 Ligas y Copas de Alemania con el Friedrichshafen, la carrera deportiva de Valido ha estado plagada de altibajos y huidas, hasta que el 5 de julio de 2015, mientras militaba en el 7 Islas canario, le diagnosticaron un cáncer linfático que cambió radicalmente su planteamiento vital.



En 2010, coincidiendo con su paso por el Unicaja Almería, anunció su primera retirada. Regresó dos años después.



"Es una característica de mi carrera deportiva. Creo que he sido el jugador que más veces se ha retirado y ha vuelto por culpa de mi cabeza loca. En un momento dado, me autoconvencía de que no podía seguir y sí que podía", reconoció en una entrevista con Efe, tras disputar el penúltimo partido de la actual temporada ante el Collado Villalba.



"¿Apoyo psicológico?. Sí. Me trató Pep Marí en el CAR. El primero que se dio cuenta de que, para competir a alto nivel, necesitaba un apoyo externo fue Paco Hervás (exseleccionador). A veces, la situación se me iba de las manos porque el estrés me sobrepasaba. Mis compañeros de selección bastante hacían con dejarme tranquilo. Reconozco que jugando fui demasiado temperamental. Si no hubiese dado el nivel, mis compañeros no me hubieran aguantado ni una. Pero me aguantaron, respetaban mi espacio, que era lo que realmente necesitaba", relató.



En 2003, durante la disputa de la primera fase de la Liga Mundial, y precisamente con Hervás tuvo un enfrentamiento (Valido le reprochó de pecar de excesivo favoritismo hacia otros compañeros) que le acarreó quedar apartado de la selección.



"Ese fue, sin duda, el peor de los recuerdos porque me quedé fuera de la fase final de la Liga Mundial que se jugó en Madrid. Tuve mi parte de responsabilidad. A raíz de ahí, Paco y yo no hemos vuelto a tener la misma relación. Sé que le fallé, quizás él pudo hacer algo más, pero soy consciente de que el único responsable soy yo, porque puse en tela de juicio su criterio. ¿Si pudiese volver atrás? Pues me callaría la boca. Y no solamente me perdí ese torneo, también quedé además fuera del campeonato de Europa de Alemania, justo cuando jugaba en un club de ese país. No fui capaz de ver nada de esas competiciones por televisión, por el daño que me hacía", reconoció.



Suya fue también la decisión de no querer acudir a la convocatoria para el Europeo de 2007 que se disputó en Rusia.



"Fue otra de mis calenturas. Había acabado muy cansado y aturdido la temporada en Alemania. Tenía la cabeza en otro mundo. Llamé a la federación para decirles que no contasen conmigo porque estaba muy mal.¡Y mira lo que pasó!. España gana el Europeo; cambié de club (fichó por el Tours francés) y el Friedrichshafen, mi exequipo, se proclamó campeón de la "Champions League", campeón de Liga y Copa. Hubiese podido ganar ese año todos los títulos posibles", lamentó.



Esos altibajos, según él, se han debido "a que soy frágil de cabeza. Cuando veía que me agobiaba mucho, que la presión de los partidos o de los entrenamientos me sobrepasaban, me iba. Esa era la salida más fácil, dejarlo. Pero al cabo de poco tiempo quería volver".



Con 43 años recién cumplidos es, junto a los exinternacionales Héctor López (Cisneros) y Pedro Miralles (Almoradí), uno de los "abuelos" de una competición, a la he ha regresado dos años después del diagnóstico.



"Claro que enfrentarse a un cáncer linfático te hace más fuerte, pero sobre todo te hace disfrutar más. Yo sé que mi vida no corrió peligro pero sí que, por momentos, te sientes vulnerable y reconoces que estamos aquí de prestado", declaró.



"Sigo pasando revisiones -prosiguió. Justo hace un rato, antes de empezar el partido me acaba de llegar un mensaje para recordarme que mañana, martes, tengo un escáner para ver cómo están tumores, ver si siguen dormidos o se están despertando. Hace no mucho ingresé en el hospital por problemas respiratorios y por una infección de sangre bastante considerable, pero no fueron cosas importantes".



Valido admitió que ahora se toma todo con mucha más calma y tranquilidad, una tranquilidad en la que, aseguró, mucho ha tenido que ver Vanessa, su mujer.



"Al parecer, de mi enfermedad tiene mucha culpa el estrés porque al ser un linfoma linfático, todo lo que sufra el sistema inmune altera todo el cuerpo y, la verdad es que yo siempre he sido un chico muy nervioso", comentó el líder de un Arona Tenerife que al finalizar el tratamiento de quimioterapia y cortisona llegó a pesar "casi 115 kilos" y ahora no supera los 90.



Empleado en una gasolinera, "porque el voleibol" no le "da para vivir", agradece a sus "fantásticos compañeros" que le cambian los turnos, tanto para entrenar como para viajar con su equipo.



"Seguir la próxima temporada?. Si Jaime (Fernández Barros, su entrenador), cuenta conmigo sí. Estoy ilusionado. he vuelto a recuperar el gusanillo. Ya no pongo fecha a mi retirada definitiva. Me la tendrán que poner", bromeó Valido, quien confesó que su más bello recuerdo fue desfilar en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Sídney.



Para Jaime Fernández Barros, "Alexis está haciendo ahora un papel impresionante en esta Superliga 2, es uno de los mejores líberos de la competición",



"¿Contrato? No. El contrato que tiene firmado, y ya se lo he dicho es que va a estar en el club siempre que quiera. Bien como jugador, como entrenador, como delegado.. Es muy importante, no solo como jugador, sino como persona que inculca unos valores enormes a la gente joven y al club", manifestó Fernández Barros.



"Es supergratificante que una persona como Alexis esté disfrutando en nuestro club y nosotros podamos hacerlo con él. Tenemos un equipo muy joven. Todos los chicos son de Tenerife..y para nosotros solamente tiene un hándicap, que Alexis es 'canarión'", bromeó.



"Alexis aporta muchísimas cosas porque sus compañeros, aunque no lo hayan visto 'in situ' sí saben que ha sido uno de los mejores jugadores de España y uno de los primeros líberos que hubo, por todo ello valoran muchísimo todos los consejos que les da", finalizó.